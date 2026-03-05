VfR Warbeyen: Darum glaubt Thomas Gerstner fest an den Klassenverbleib

Der VfR Warbeyen hat einen Nachfolger für Sandro Scuderi gefunden. Am Dienstagabend stellte der Verein Thomas Gerstner beim Training als neuen Cheftrainer vor. Der 59-jährige Ex-Profi bringt reichlich Erfahrung mit und hat mit dem MSV Duisburg und der SGS Essen bereits zwei namhafte Frauen-Bundesligisten trainiert. Doch warum halten die Verantwortlichen des VfR Warbeyen Gerstner für den richtigen Mann im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga der Frauen? Und was sagt der erfahrene Coach selbst über seine neue Aufgabe?
Trotz der nahezu aussichtslosen Ausgangslage im Tabellenkeller hat der VfR Warbeyen den Kampf um den Klassenerhalt offenbar noch nicht aufgegeben. Mit der Verpflichtung von Thomas Gerstner wolle der Verein im Saisonendspurt einen neuen Anlauf starten, heißt es aus der Vereinsführung – obwohl der Rückstand auf das rettende Ufer acht Spieltage vor Saisonende elf Punkte beträgt und die jüngsten Resultate kaum Anlass zur Hoffnung gaben.
„In einer Phase, in der Zusammenhalt, Überzeugung und Entschlossenheit mehr denn je gefragt sind, übernimmt Thomas Gerstner die sportliche Verantwortung. Mit seiner Verpflichtung setzen wir ein klares Signal: Wir glauben fest an unsere Stärke und gehen den Kampf um den Klassenerhalt mit voller Überzeugung an“, heißt es von Vereinsseite.
Der erfahrene Fußballfachmann stehe für klare Strukturen, hohe Intensität und eine deutliche sportliche Handschrift. Genau diesen Impuls erhoffe sich der Verein nun in den verbleibenden Wochen der Saison. Dass Gerstner auch in schwierigen Situationen Wirkung entfalten kann, stellte er bereits in der Spielzeit 2017/18 unter Beweis: Damals übernahm er die Frauen des MSV Duisburg im Februar, nachdem das Team in der Hinrunde der Bundesliga sämtliche Spiele verloren hatte – und führte die Mannschaft anschließend noch zum Klassenerhalt.
Ein ähnliches „Wunder“ braucht nun auch der VfR Warbeyen. Thomas Gerstner will das Unmögliche möglich machen. „In den Gesprächen wurde mir vermittelt, dass die Mannschaft häufig auf Augenhöhe agiert hat, vorne jedoch nicht effektiv war und vermeidbare Gegentore kassiert hat. Ich habe mir die Aufzeichnungen einiger Spiele angesehen und das Gefühl bekommen, dass in der Truppe mehr drinsteckt, als sie bisher gezeigt hat“, sagt Gerstner.
Die Entscheidung sei innerhalb kürzester Zeit gefallen. „Da ich Herausforderungen liebe, habe ich mir zwei Stunden Bedenkzeit genommen, bin mit dem Radl an der Costa Blanca entlanggefahren und dann am Montag nach Deutschland geflogen“, sagt Gerstner, der einen Wohnsitz in Spanien hat und nun für seine neue Aufgabe nach Kleve zieht.
In der Trainingseinheit am Dienstag habe sich sein guter Ersteindruck bestätigt, so der 59-Jährige. „Ich habe mich eine Stunde lang mit dem Staff besprochen und ihnen mitgeteilt, was wir im Training machen werden. Mein Co-Trainer hat die Übungen durchgeführt und ich habe mir einen Überblick verschafft. Die Mädels haben das mehr als gut gemacht“, sagt Gerstner. Er wird weiterhin von Patrick Braun unterstützt.
Bis zum Heimspiel gegen den SC Sand am 15. März will Gerstner versuchen, das Team möglichst schnell wieder in die Spur zu bringen. „Ich werde den Spielerinnen meine Spielidee in Theorie und Praxis vermitteln. Die Mädels sind aufnahme- und begeisterungsfähig. Ich gehe die Aufgabe ähnlich an wie damals in Duisburg, auch wenn sich natürlich nicht alles eins zu eins übertragen lässt“, sagt Gerstner.
Entscheidend sei, der Mannschaft wieder Vertrauen in die eigene Stärke zu geben: „Wir wissen, dass aktuell eigentlich keiner einen Cent mehr auf uns geben würde. Ich will den Mädels das Gefühl vermitteln, dass es funktionieren kann und dass sie daran glauben. Wir wollen das gemeinsam anpacken“, sagt Thomas Gerstner.