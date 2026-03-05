VfR Warbeyen: Darum glaubt Thomas Gerstner fest an den Klassenverbleib

Trotz der nahezu aussichtslosen Ausgangslage im Tabellenkeller hat der VfR Warbeyen den Kampf um den Klassenerhalt offenbar noch nicht aufgegeben. Mit der Verpflichtung von Thomas Gerstner wolle der Verein im Saisonendspurt einen neuen Anlauf starten, heißt es aus der Vereinsführung – obwohl der Rückstand auf das rettende Ufer acht Spieltage vor Saisonende elf Punkte beträgt und die jüngsten Resultate kaum Anlass zur Hoffnung gaben.

„In einer Phase, in der Zusammenhalt, Überzeugung und Entschlossenheit mehr denn je gefragt sind, übernimmt Thomas Gerstner die sportliche Verantwortung. Mit seiner Verpflichtung setzen wir ein klares Signal: Wir glauben fest an unsere Stärke und gehen den Kampf um den Klassenerhalt mit voller Überzeugung an“, heißt es von Vereinsseite.