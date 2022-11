VfR Warbeyen büßt Tabellenführung ein Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi stolpert in der Fußball-Regionalliga der Frauen erneut gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Sie kassiert beim FSV Gütersloh trotz klarer Überlegenheit eine 1:2-Niederlage.

Der VfR Warbeyen ist in der Regionalliga der Frauen erneut gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel gestolpert und büßte dadurch den Platz an der Spitze ein. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi unterlag am Sonntag beim Tabellenelften FSV Gütersloh II mit 1:2 (0:1).

In der zweiten Halbzeit ließ der VfR den Ball laufen und erspielte sich immer wieder Chancen. Der FSV Gütersloh operierte nur noch mit langen Bällen. Ein Eckball erwischte die Gäste aus Warbeyen dann auf dem falschen Fuß. Svenja Hörenbaum (66.) markierte das 2:0. In der Folge kam der VfR Warbey­en nur noch zum Anschlusstreffer durch Sophie Schneider (69.).

Im Anschluss sei man nur noch gegen eine Wand angerannt, habe die Bälle immer wieder neu holen müssen. „Das ist legitim. Gütersloh ist nun der zweite Gegner, der mit solchen Mitteln Erfolg gegen uns hat. Anscheinend fehlen uns da ein paar Prozent, um gerade auch gegen so einen Kontrahenten zu bestehen“, sagte Sandro Scuderi. Und er zog einmal mehr den Vergleich zur Partie gegen Recklinghausen. „Am Ende bringt es einfach nichts, wenn man 70, 80 oder sogar 85 Prozent Ballbesitz hat und trotzdem ohne Punkte nach Hause fährt. Vielleicht tut es manchen Spielerinnen innerhalb der Mannschaft einfach nicht gut, als Spitzenreiter in so eine Partie zu gehen. Wir brauchen noch mehr Spannung, noch mehr Gier, um so eine Begegnung für uns zu entscheiden. Das hat uns heute gefehlt“, so Scuderi.

Am kommenden Samstag hat seine Mannschaft die Gelegenheit, es besser zu machen. Dann empfängt der VfR Warbeyen, der jetzt einen Punkt hinter dem neuen Spitzenreiter Arminia Bielefeld zurückliegt, mit dem FV Mönchengladbach nämlich ebenfalls einen Gegner, der in Abstiegsgefahr schwebt.

VfR Warbeyen: Scholten – A. Schneider, Grabbe, C. Rickes, Mooren (73. Z. Rickes) – P. Dallmann (73. Hülsken) – S. Schneider, J. Dallmann, Zemlin (17. Hamdi) – Grünheid, Wilhelms (86. Opladen).