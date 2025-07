VfR Warbeyen bezwingt U17 des Kevelaerer SV verdient

Nach einer anfänglichen Abtastphase fand Warbeyen immer besser in die Partie und passte sich auch an die häufigen Zweikämpfe im Mittelfeld an. Grundsätzlich merkte man der Frauen-Mannschaft klare taktische und auch spielerische Vorteile gegenüber dem KSV an, doch in den direkten Duellen am Mittelkreis hielt die Jungs-Mannschaft ordentlich dagegen und versuchte sich auch immer wieder mit gelegentlichen Nadelstichen nach vorne. Oftmals fehlte dabei aber noch die spielerische Idee, Alleingänge sahen im Ansatz vielversprechend aus, wurden aber zumeist rund um die Gefahrenzone gestoppt.

Kurz vor Ende des zweiten Drittels kam der KSV etwas überraschend wie kurios zum Anschlusstreffer. Hendrik Janßen nahm aus knapp 25 Metern Maß und versuchte es mit einem Distanzschuss. Der Ball flog zwar weder sonderlich platziert noch temporeich Richtung Tor, doch VfR-Keeper Ebla Gouriye ließ diesen dennoch passieren (56.). Nach einer schönen Kombination antwortete Warbeyen mit einem Treffern nach einer Flanke auf den langen Pfosten (78.).

"Nur Kraft" fehlt für Scuderi zu den etablierten Zweitliga-Mannschaften

Mit einem zufriedenstellenden Ergebnis beendete der VfR also die Partie gegen die U17-Jungs, ein wichtiger Meilenstein in der Vorbereitung, findet Cheftrainer Sandro Scuderi: "Für mich ist es gang und gäbe gerade am Anfang gegen Jungs zu spielen", sagte er gegenüber FuPa Niederrhein. "Dass das jetzt in dieser Häufigkeit vorkommt, hat damit zu tun, dass wir nächstes Jahr in der 2. Bundesliga spielen."

Schon wenige Tage zuvor traf Warbeyn auf eine U17-Mannschaft. Gegen den TSV Weeze (2:4) ging die Partie aber noch verloren. In solchen Begegnungen geht es Scuderi besonders um Folgendes: "Einzuschätzen mit welchem Tempo kommt jemand – wie kann ich in den In-Fight gehen? Aber andersherum: Wenn ich Ballbesitz habe – und das konnte man gerade in den ersten beiden Dritteln sehen – was ich mit dem Ball mache, wenn ich Druck bekomme."

Gerade nach einer harten Athletikeinheit am Tag zuvor, war auch verständlich, dass die Beine für das zweikampfbetonte Spiel bisweilen auch etwas schwer wurden: "Man konnte sehen: Die Zweikämpfe wurden schwerer, du hast zu lange den Ball gehalten. Wir sind aber noch am Anfang."

Und gerade die körperlichen Defizite gilt es vor dem Pflichtspielstart bestmöglich aufzuholen. Die voraussichtlichen Top-Teams heben sich für Scuderi nämlich lediglich in einem Punkt ab: "Nur Kraft. Spielerisch werden wir nicht schlechter sein. Aber die haben Kraft."

Noch über einen Monat hat sein Team Zeit, sich an die erforderliche Körperlichkeit anzupassen. Pflichtspielauftakt ist am 16. August (15 Uhr) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Neubrandenburg.

Kevelaerer SV – VfR Warbeyen 1:3

Kevelaerer SV: Tiago Grandt, Simon Ermers, Linus Klucken, Moritz Kaenders, Fynn Zschiebich, Milan Schulz (45. Matteo Derks), Hendrik Janßen, Tomke Pauls, Dilshad Abbas (61. Paul Paech), Yannis Berns (31. Lennox Urban), Omar Alshikh Ali (31. Onur Bagci) - Trainer: Norbert Brygier - Trainer: Mike Scholten

VfR Warbeyen: Ebla Gouriye, Gloria Zarambaud, Yaël Mollink, Narjiss Ahamad, Emily Marie Guyens, Jule Laufer, Greta Oerding (30. Aida Manoukian), Lotte Masseling - Trainer: Sandro Scuderi

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Narjiss Ahamad (25.), 0:2 Aida Manoukian (39.), 1:2 Hendrik Janßen (56.), 1:3 (78.)

