VfR Warbeyen baut Kader komplett um – nur eine Stütze bleibt

Auf den Abstieg folgt der Umbruch: Das Ende des Abenteuers in der 2. Fußball-Bundesliga ist für den VfR Warbeyen zugleich der Beginn eines personellen Neuanfangs. Zahlreiche Abgänge sorgen dafür, dass die Mannschaft in der kommenden Regionalliga-Saison ein deutlich verändertes Gesicht haben wird. Zu den ersten Aufgaben von Neutrainer Joel Kaworsky gehörte es, das Team für den Neustart zusammenzustellen. Wie weit ist die Kaderplanung inzwischen fortgeschritten? Welche Spielerinnen bleiben dem VfR erhalten, wer verlässt den Verein – und welche Neuzugänge stehen bereits fest?
Die wichtigste Nachricht zuerst: Ein kleines Gerüst der Zweitliga-Mannschaft bleibt dem VfR Warbeyen auch in der Regionalliga erhalten. Mit der Vertragsverlängerung von Leistungsträgerin Yaël Mollink ist den Verantwortlichen ein echter Coup gelungen. Die Niederländerin war in der vergangenen Zweitliga-Saison in der Innenverteidigung gesetzt und absolvierte 25 der 26 Ligaspiele über die volle Distanz.
„Es war unser großer Wunsch, Yaël zu halten. Sie ist eine richtig gute Fußballerin und hatte daher auch Angebote von höherklassigen Vereinen. Wir haben ihr aber den Weg aufgezeigt, den wir mit ihr gehen wollen, und am Ende hat sie sich für uns entschieden“, sagt Joel Kaworsky.
Ob die Innenverteidigerin nach dem Abgang von Moisa Verkuijl auch die Kapitänsbinde übernehmen wird, lässt der VfR-Coach noch offen: „Wir werden die Vorbereitung abwarten. Aber Yaël ist natürlich eine Führungspersönlichkeit, die alles mitbringt.“
In Isa Hoevers, Marit Cleven, Isa Warps und Lisa van der Linde haben vier weitere Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader ihre Zusage für die neue Saison gegeben. „Sie bringen genug Qualität mit, um eine neue Mannschaft um sie herum aufzubauen“, sagt Kaworsky. Zudem will der VfR-Coach mit Tyra Janssen und Silja Peters zwei Talenten aus der eigenen U17 eine Chance geben. Das Team feierte in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Niederrheinliga. „Sie haben sich das verdient“, sagt Kaworsky.
Die ersten externen Neuzugänge stehen ebenfalls bereits fest: Torhüterin Isabella Scheerder wechselt vom SC Sand nach Warbeyen. Die Finnin Josefina Långström, die zuletzt für Sport Extremadura CD in Spanien spielte, soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten zusätzlich beleben.
Die vielseitig einsetzbare Mittelfeldspielerin Anna-Sophie Schindler kennt Joel Kaworsky bereits aus seiner Zeit bei der SGS Essen. Damals war ihm die 17-Jährige in einem Spiel gegen die U19 des FSV Gütersloh aufgefallen. In der vergangenen Saison absolvierte Schindler bereits 20 Partien für die Regionalliga-Mannschaft des FSV.
Der VfR Warbeyen bleibt seiner Linie aber auch im Jahr 2026 treu und schaut bei der Kaderplanung erneut über die deutsch-niederländische Grenze. Neben Torhüterin Scheerder haben sechs weitere Neuzugänge ihre fußballerische Ausbildung in den Niederlanden genossen.
Für die Defensive sind Naomi Fiemawhle (AZ Alkmaar) und Jeleaugh Rosa vorgesehen, die zuletzt für den griechischen Klub AO Acharnaikos auflief. Das Mittelfeld verstärken Nisia Naychelene (Sparta Rotterdam) und Noa Reusen (FC Dinxperlo). In der Offensive sollen Shi-jona Martina (Excelsior Rotterdam) und Vanessa Susanna (ADO Den Haag) für neue Impulse sorgen.
Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit allerdings noch nicht. „Wir haben noch ein paar offene Positionen. Im Idealfall umfasst unser Kader am Ende 20 Feldspielerinnen. Wichtig ist uns, dass wir uns langfristig vernünftig aufstellen. Es sind auch schon Gespräche gescheitert, weil wir das Gefühl hatten, dass uns Spielerinnen nur als Durchgangsstation sehen“, sagt Joel Kaworsky.