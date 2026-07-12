VfR Warbeyen baut Kader komplett um – nur eine Stütze bleibt

„Es war unser großer Wunsch, Yaël zu halten. Sie ist eine richtig gute Fußballerin und hatte daher auch Angebote von höherklassigen Vereinen. Wir haben ihr aber den Weg aufgezeigt, den wir mit ihr gehen wollen, und am Ende hat sie sich für uns entschieden“, sagt Joel Kaworsky.

Ob die Innenverteidigerin nach dem Abgang von Moisa Verkuijl auch die Kapitänsbinde übernehmen wird, lässt der VfR-Coach noch offen: „Wir werden die Vorbereitung abwarten. Aber Yaël ist natürlich eine Führungspersönlichkeit, die alles mitbringt.“

ier weitere Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader bleiben – und zwei U17-Talente rücken auf

In Isa Hoevers, Marit Cleven, Isa Warps und Lisa van der Linde haben vier weitere Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader ihre Zusage für die neue Saison gegeben. „Sie bringen genug Qualität mit, um eine neue Mannschaft um sie herum aufzubauen“, sagt Kaworsky. Zudem will der VfR-Coach mit Tyra Janssen und Silja Peters zwei Talenten aus der eigenen U17 eine Chance geben. Das Team feierte in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Niederrheinliga. „Sie haben sich das verdient“, sagt Kaworsky.

Neue Torhüterinnen und erstes Mittelfeld-Talent: Die Neuzugänge des VfR Warbeyen

Die ersten externen Neuzugänge stehen ebenfalls bereits fest: Torhüterin Isabella Scheerder wechselt vom SC Sand nach Warbeyen. Die Finnin Josefina Långström, die zuletzt für Sport Extremadura CD in Spanien spielte, soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten zusätzlich beleben.

Die vielseitig einsetzbare Mittelfeldspielerin Anna-Sophie Schindler kennt Joel Kaworsky bereits aus seiner Zeit bei der SGS Essen. Damals war ihm die 17-Jährige in einem Spiel gegen die U19 des FSV Gütersloh aufgefallen. In der vergangenen Saison absolvierte Schindler bereits 20 Partien für die Regionalliga-Mannschaft des FSV.

Sechs Spielerinnen in den Niederlanden ausgebildet – Planung noch nicht abgeschlossen

Der VfR Warbeyen bleibt seiner Linie aber auch im Jahr 2026 treu und schaut bei der Kaderplanung erneut über die deutsch-niederländische Grenze. Neben Torhüterin Scheerder haben sechs weitere Neuzugänge ihre fußballerische Ausbildung in den Niederlanden genossen.