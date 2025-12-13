VfR Warbeyen auf der Suche nach der richtigen Antwort

Verzichten muss Scuderi in Mainz auf Lotte Masseling, die sich gegen Berlin eine Zerrung zugezogen hat. Ebla Gouriye ist unterdessen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Scuderi: „Egal, wer da auf dem Platz steht – wir müssen Vollgas geben. In den letzten beiden Spielen haben wir uns gegen defensivstarke Gegner Chancen erarbeitet und Tore erzielt. Das muss uns Mut machen, daran wollen wir anknüpfen. Und ganz ehrlich: Was haben wir noch zu verlieren?“