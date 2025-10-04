VfR Warbeyen arbeitet an der Überraschung

Der vergangene Sonntag geht in die Vereinsgeschichte des VfR Warbeyen ein. Beim 0:6 gegen den 1. FC Köln in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen standen die Fußballerinnen des VfR erstmals einem Bundesligisten in einem Pflichtspiel gegenüber. Die historische Begegnung war auch unter der Woche noch Thema in den Besprechungen und Trainingseinheiten des Zweitligisten, der am Sonntag, 14 Uhr, bei Ligaprimus SC Sand zu Gast ist.

Mit Blick auf die Tabellensituation – der VfR Warbeyen belegt derzeit mit zwei Punkten den letzten Platz – befindet sich das Team von Sandro Scuderi ein weiteres Mal in der Rolle des Außenseiters. „Wir haben die nächste große Herausforderung vor der Brust“, sagt der Warbeyener Trainer, der darauf zählt, dass seine Schützlinge die richtigen Schlüsse aus dem Pokalspiel gezogen haben.

„Wir mussten uns zuletzt fragen, warum wir in den ersten Minuten so geschlafen haben. Andererseits hat man auch gesehen, wozu wir imstande sind, wenn wir 100 Prozent bei der Sache sind“, sagt Scuderi. „Wir brauchen ganz einfach längere Phasen mit einem klaren Spiel gegen den Ball.“

Scuderi erwartet Spiel auf Augenhöhe

Im Spiel nach vorne hatte der VfR zuletzt ebenfalls einen schweren Stand. Auch hier wünscht sich Scuderi ein wenig mehr Unbekümmertheit. „Wir müssen in allen Aktionen klarer werden und dürfen nicht zu sehr um die Ecke denken. Dann kriegt man vielleicht auch mal eine Spielverlagerung hin und kann sich aus Drucksituationen lösen. Das hat in den Heimspielen bisher gut geklappt“, sagt Scuderi.

Der Warbeyener Trainer erwartet einen „gut organisierten“ Gegner. Zuletzt erreichte der SC Sand ein 1:0 beim FC Ingolstadt und schlug Turbine Potsdam mit 4:0. Aber auch ein 1:5 gegen den VfL Bochum hat sich der Kontrahent aus Baden-Württemberg bereits geleistet. Scuderi: „Es sind keine Welten, die zwischen uns und dem Gegner liegen. Wenn wir Spielfreude, Kampfgeist und Demut an den Tag legen, ist auch in Sand etwas möglich. Dafür müssen wir hart arbeiten.“