VfR Voxtrup zieht souverän in die nächste Pokalrunde ein

Nach der unglücklichen Auftaktniederlage in der Meisterschaft hat sich der VfR Voxtrup eindrucksvoll zurückgemeldet. In der zweiten Runde des Bezirkspokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Björn Richter mit 6:0 (2:0) beim zuletzt überzeugenden Liga-Rivalen TuS Eintracht Rulle durch und zog souverän in die nächste Runde ein.
In der Anfangsphase hielt der Gastgeber die Partie offen und bot dem VfR rund eine halbe Stunde lang Paroli. Anschließend übernahmen die Gäste jedoch zunehmend die Kontrolle. Simon Brörmann brachte Voxtrup in Führung, ehe Niklas Budde den Vorsprung nur wenige Minuten später auf 2:0 ausbaute.
Nach dem Seitenwechsel sorgte der VfR früh für die Entscheidung. Mladen Djuric und Johannes Notbusch erhöhten mit einem Doppelschlag auf 4:0. In der Schlussphase schraubten Jan Hülsmann und Mika Menzel das Ergebnis auf 6:0 und machten den deutlichen Auswärtssieg perfekt.
Bereits am kommenden Sonntag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Dann empfängt der VfR Voxtrup den TuS Eintracht Rulle an der Wasserwerkstraße zum zweiten Saisonspiel – unter deutlich anderen Voraussetzungen als im Pokal.
Der Co-Trainer des TuS Eintracht Rulle ordnete die Niederlage gelassen ein: „Wir wollten einigen Spielern eine Pause geben und anderen Spielzeit geben. Zudem haben wir einige Dinge getestet. Wir können das Ergebnis gut einordnen und viele Erkenntnisse mitnehmen."
„Es war ein hoch verdienter Sieg für uns. Das Selbstvertrauen nehmen wir gerne mit. Dass wir endlich mal ein paar Tore geschossen haben und gleichzeitig das erste Mal zu Null gespielt haben, war ein gutes Gefühl für uns. Aber wir lassen uns für Sonntag von diesem Sieg nicht blenden. Rulle war auch nicht mit der ersten Elf unterwegs. Wir haben das eine oder andere ausprobiert. Deshalb war das schön und tat unserem Selbstvertrauen gut. Aber am Sonntag wird es ein komplett anderes Spiel. Dann müssen wir wieder hoch konzentriert sein, um in der Liga den ersten Sieg einzufahren. Wir haben außerdem Saisoneröffnung, und da wollen wir für unsere Zuschauer in Voxtrup ein richtig gutes Bild abgeben. Wir freuen uns auf Sonntag und sind sicher, dass das auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel wird. Natürlich wollen wir dann auch wieder einen Sieg einfahren“, lautet das Statement von VfR-Coach Björn Richter.