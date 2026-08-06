VfR Voxtrup zieht souverän in die nächste Pokalrunde ein

VFR Voxtrup trifft beim TUS Eintracht Rulle – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

„Es war ein hoch verdienter Sieg für uns. Das Selbstvertrauen nehmen wir gerne mit. Dass wir endlich mal ein paar Tore geschossen haben und gleichzeitig das erste Mal zu Null gespielt haben, war ein gutes Gefühl für uns. Aber wir lassen uns für Sonntag von diesem Sieg nicht blenden. Rulle war auch nicht mit der ersten Elf unterwegs. Wir haben das eine oder andere ausprobiert. Deshalb war das schön und tat unserem Selbstvertrauen gut. Aber am Sonntag wird es ein komplett anderes Spiel. Dann müssen wir wieder hoch konzentriert sein, um in der Liga den ersten Sieg einzufahren. Wir haben außerdem Saisoneröffnung, und da wollen wir für unsere Zuschauer in Voxtrup ein richtig gutes Bild abgeben. Wir freuen uns auf Sonntag und sind sicher, dass das auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel wird. Natürlich wollen wir dann auch wieder einen Sieg einfahren“, lautet das Statement von VfR-Coach Björn Richter.