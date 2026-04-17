VfR Voxtrup vermeldet sieben weitere Zusagen Planungen schreiten voran von NK · Gestern, 23:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

Der VfR Voxtrup wird den Abstieg in die Bezirksliga wohl nicht mehr verhindern können. Mit nur acht Punkten ist man abgeschlagen Tabellenletzter. Nun vermeldete der Verein via Instagram sieben weitere Zusagen. Ein echtes Zeichen.

Der erste im Bunde ist Philipp Otterbach. Der 23-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und lief in der laufenden Saison 18 Mal in der Landesliga auf. Dabei stand der Verteidiger 16 Mal in der ersten Elf. Weiter geht es mit Tim Riechmaier. Der 21-Jährige kommt ebenfalls aus der eigenen Jugend und spielte 19 Mal in der laufenden Saison. Zwölf Mal davon stand er in der ersten Elf.

Fabio Böer ist der nächste, der seine Zusage gab. Der 26-Jährige kam im Sommer vom Kreisligisten SF Schledehausen und stand am Anfang der Saison zwei Mal auf dem Feld, pausierte seither aber. Niklas Budde stammt ebenfalls aus der eigenen Jugend und stand bis September neun Mal auf dem Feld. Der 25-Jährige startete in allen Spielen und steuerte einen Assist bei.