VfR Voxtrup siegt beim WSC Frisia Schmerzhafte 0:1 Niederlage für Frisia Wilhelmshaven

Julian Ahrens macht das Tor des Tages

Mit 0:1 muss sich unsere Elf mit dem F den Gästen aus Voxtrup geschlagen geben. Nach einer Partie mit wenigen Höhepunkten stehen wir mit leeren Händen da.

Im Jadestadion standen sich zwei Teams gegenüber, denen man von Anbeginn ansah, dass es in dieser Partie um Luft im Abstiegskampf ging. So waren Torchancen Mangelware. In der ersten Viertelstunde spielte sich alles lediglich zwischen den Strafräumen ab, nicht annähernd in der gefährlichen Zone. Dann hatte das gegenseitige Abtasten ein Ende, wenngleich die Chancen noch nicht hochkarätig waren. Zunächst köpfte ein Voxtruper nach einer langen Flanke auf den zweiten Pfosten neben das Tor, dann nahm sich unser Percy Buchheim ein Herz: Energisch lief er mit Ball Richtung 16er und zog einfach mal auf das kurze Eck mit seiner unnachahmlichen linken Klebe. Der Voxtruper Keeper konnte den Ball zunächst nicht festhalten, dennoch sicherte er das Leder im Nachfassen.

Nach 26 Minuten ging dann ein Raunen durch das Jadestadion, als unser Lucas Janßen von halbrechts mit links abzog. Sein Schuss wurde brandgefährlich, knallte allerdings lediglich gegen den Pfosten. Dieser Schuss war der Auftakt einer Phase, in der unsere Elf mit dem F die Partie leicht dominierte. Höhepunkt war ein langer Pass in den Rücken der Abwehr auf Brian Behrens. Der Keeper eilte weit aus seinem 16er heraus und unser Brian Behrens sprintete dem Ball hinterher. Am Ende bekam der Keeper noch seine Fußspitze an den Ball als Brian den Ball vorbeilegen wollte. Andernfalls hätte Brian nur noch zum 1:0 einschieben müssen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Halbzeit 2 startete denkbar ungünstig für unser Team. In der 48. Minute stand der Voxtruper Julian Ahrens goldrichtig im 5er und bugsierte den Ball über die Linie. 1:0 für die Gäste. Von diesem Rückstand zeigte sich unsere Elf zunächst geschockt, riss sich aber schnell wieder zusammen. So kam es in der 56. Minute zu einem einem Kopfballtreffer durch unseren Tarek El-Ali. Doch für alle unverständlich pfiff der Schiedsrichter das Tor zurück. Brian Behrens war vorher ebenfalls zum Kopfball hochgestiegen und soll dabei den Torwart behindert haben. Diese Sichtweise hatte der Schiedsrichter als einziger auf dem Platz, selbst die Voxtruper hatten sich nicht beschwert. Unser Trainer Sven Glöckner geriet kurzzeitig in Rage über diese Entscheidung und musste einen Platz auf der Tribüne einnehmen.