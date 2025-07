VFR Voxtrup siegt an der Waldbühne

"Ich habe einen guten und couragierten Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Aus meine Perspektive habe ich keinen Zweiklassenunterschied gesehen. Der Klassenunterschied war aus meiner Sicht die Abgewichstheit vor dem Tor. Voxtrup machte aus fünf Torchancen drei Tore. Wir hatten mehr Torchancen mit einer höheren Qualität, machen aber die Tore nicht. In der Defensive machen wir auch ein oder zwei Fehler zu viel. Das ist gar kein Vorwurf. Läuferisch haben wir 90 Minuten mitgehalten, da war auch kein Klassenunterschied zu sehen. Taktisch haben wir viele Sachen umgesetzt. Ab der 15. Minuten haben wir auch sehr mutig nach vorne gespielt. Von daher haben wir einen guten Auftritt gesehen, auch wenn wir am Ende des Tages ausgeschieden sind. Am Ende ist der Sieg aufgrund der Abgewichstheit, der Cleverness und klaren Chancenverwertung aber auch verdient. So fair muss man auch sein. Aber wir nehmen viel Positives aus dem Auftritt mit,“ sagte uns Trainer Nico Fehlhauer (Kloster Oesede) nach dem Spiel.

Im ersten Pflichtspiel für den VFL Kloster Oesede - Trainer Nico Fehlhauer - – Foto: Fupa