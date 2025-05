VFR Voxtrup ist Meister der Bezirksliga

Der VFR Voxtrup hat die Meisterschaft in der Bezirksliga erreicht und steigt in die Landesliga auf. Neben dem Sieg im Hallenmasters der zweite große Erfolg in diesem Jahr für den Club von der Wasserwerkstrasse. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SF Lechtingen stand der Titelgewinn für die Mannschaft von Trainer Alexander Heinz endgültig fest.