VFR Voxtrup II zittert sich zum Sieg

Der VFR Voxtrup löste seine Pflichtaufgabe mit einem 1:0-Auswärtssieg beim abgeschlagenen Schlußlicht TUS Borgloh mit viel Glück und Geschick und kletterte in der Tabellen knapp über den Strich. Der TSV Riemsloh nahm auch die Hürde TUS Glane und baute seine Tabellenführung auf zwölf Punkte aus.

"Wir sind gut ins Spiel gestartet und sind auch mit einem berechtigten Elfmeter in Führung gegangen. Danach haben wir nachgelassen und Borgloh unnötig stark gemacht. Das Spiel war nicht schön, aber in unserer Phase war es wichtig die drei Punkte mitzunehmen," meinte Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II)

"Ein verdienter Heimsieg. Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, mit mehr Ballbesitz und Möglichkeiten auf 2-3 Tore. In der Defensive waren wir in der ersten Halbzeit zu unkonzentriert. Die zweite Halbzeit war dann dominanter und vor allem defensiv stabiler. Durch die hohe Anzahl an Torchancen hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können," meinte Coach Thomas Falke (TSV Riemsloh).