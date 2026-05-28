VfR Voxtrup II wahrt Chance auf den Klassenerhalt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der VfR Voxtrup II hat in der Kreisliga Osnabrück einen überraschend deutlichen 5:0-Auswärtssieg beim SC Lüstringen gefeiert und damit seine theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Die Gäste überzeugten über weite Strecken mit einer konzentrierten Leistung und profitierten in der hektischen Schlussphase zudem von mehreren Platzverweisen auf Seiten der Gastgeber.

Bereits Mitte der ersten Halbzeit brachte Oliver Hemken to Krax den VfR Voxtrup II in Führung. Kurz darauf erhöhte Mathis Menzel auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Voxtrup die aktivere Mannschaft und baute den Vorsprung durch den zweiten Treffer von Hemken to Krax früh auf 3:0 aus.

Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hektischer. Nach einer gelb-roten Karte gegen Süleman Saglam geriet der SC Lüstringen in Unterzahl. Später mussten auch Kevin Behrend nach einer roten Karte sowie Kevin Schmidt mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. In Überzahl nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten konsequent aus. Tarik Schengber erzielte mit einem Doppelpack die weiteren Treffer zum 5:0-Endstand. Trotz der deutlichen Niederlage bleibt der SC Lüstringen Tabellenneunter und hat den Klassenerhalt bereits gesichert.