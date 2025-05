VFR Voxtrup II steigt aus der Kreisliga ab

– Foto: Michael Eggert

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VFL Kloster Oesede ist die Mannschaft des VFR Voxtrup II am vorletzten Spieltag aus der Kreisliga abgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Hugo Sobral musste unbedingt gewinnen, nachdem der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt der OSC am Freitagabend einen 4:0-Auswärtsieg beim SV Viktoria Gmhütte eingefahren hatte.

Der Gastgeber ging durch ein Eigentor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Aber im direkten Gegenzug konnte Dennis Stoffels für die Gäste zum 1:1 ausgleichen. Mitte der zweiten Halbzeit war es erneut ein Treffer von Dennis Stoffels, der den VFL Kloster Oesede mit 2:1 in Führung brachte.

Traf doppelt für den VFL Kloster Oesede Dennis Stoffels.

Niels Miebach mit dem 1:3 kurz vor dem Abpfiff den Deckel den Deckel auf die Partie. Der TSV Riemsloh ist Meister, der VFL Kloster Oesede spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga und der VFR Voxtrup II, der SV Rasensport, SV Viktoria Gmhütte II und der TUS Borgloh steigen ab. Somit sind am vorletzten Spieltag in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - alle wichtigen Entscheidungen gefallen.

Die Stimmen zum Spiel: "Es war ein ordentliches Spiel meiner Mannschaft. Wir sind kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen, bekommen aber in der letzten Aktion das 1:1 vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr den Zugriff gehabt, den wir in der ersten Halbzeit hatten. Das 1:2 fällt unter die Kategorie unglücklich. Am Ende haben wir auf gemacht, weil uns ein Punkt nicht geholfen hätte.

Leider hat es nicht gereicht und am Ende auch nicht mit dem Klassenerhalt. Trotzdem größten Respekt an meine Jungs. Wir waren schon zweimal angeschrieben und haben durch Einsatz und Moral alles bis zum heutigen Tage offen gehalten.

Freitag gegen Sutthausen wollen wir noch mal alles reinhauen und uns vernünftig und mit erhobenem Hauptes aus der Liga verabschieden," sagte uns Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).