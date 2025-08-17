VFR Voxtrup II siegt Überzahl gegen OSC

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Stadtderby der Kreisliga musste der OSC zur Frühstückszeit um 11.00 Uhr beim VFR Voxtrup II antreten.
Der OSC führte zur Pause durch einen Treffer von Henry Steffen. Nach einer gelb-roten Karten für Mittelfeldspieler Kelvin Obazee geriet der OSC kurz nach der Pause in Unterzahl.
Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Mathis Menzel der verdiente Ausgleichstreffer für den Gastgeber. Drei Minuten vor Spielschluß erzielte der kurz zuvor eingewechselte Ruben Ventura die viel umjubelte 2:1-Führung für das Team von Trainer Hugo Sobral. In der Nachspielzeit machte Joscha Wübker mit einem im Nachschuß verwandelten Strafstoß den Deckel auf die Partie.
"Ein gutes und ordentliches Spiel von uns. Die Halbzeitführung für den OSC war vermeidbar. Die frühe rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt und wir haben es sauber zu Ende gespielt und verdient die drei Punkte bei uns in Voxtrup behalten,“ freute sich Trainer Hugo Sobral über die Leistung seiner Mannschaft.
"Wie in der Vorsaison haben wir es geschafft uns in Voxtrup wieder mal von unserer schlechtesten Seite zu präsentieren. Wir können dankbar sein, dass wir nur 40 Minuten mit einem Mann weniger spielen mussten. Normalerweise bist du nach 20 Minuten schon einer weniger und wenn es die gelb/rote Karte dann so auch noch gibt spielst du die letzten 40 Minuten mit zwei Mann weniger. Voxtrup war uns heute in allen Bereichen überlegen und hat das Spiel vollkommen verdient gewonnen. So darf und kann man sich nicht präsentieren. Es war unterirdisch und man kann nur hoffen, dass es eine heute Eintagsfliege war. Sonst wird es ganz bitter,“ sagte uns Trainer Derek Cooper (OSC) nach dem Spiel.