VFR Voxtrup II siegt Überzahl gegen OSC

Im Stadtderby der Kreisliga musste der OSC zur Frühstückszeit um 11.00 Uhr beim VFR Voxtrup II antreten.

Der OSC führte zur Pause durch einen Treffer von Henry Steffen. Nach einer gelb-roten Karten für Mittelfeldspieler Kelvin Obazee geriet der OSC kurz nach der Pause in Unterzahl.

Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Mathis Menzel der verdiente Ausgleichstreffer für den Gastgeber. Drei Minuten vor Spielschluß erzielte der kurz zuvor eingewechselte Ruben Ventura die viel umjubelte 2:1-Führung für das Team von Trainer Hugo Sobral. In der Nachspielzeit machte Joscha Wübker mit einem im Nachschuß verwandelten Strafstoß den Deckel auf die Partie.