VFR Voxtrup II meldet sich im Abstiegskampf zurück

– Foto: Mario Gerken

Der VFR Voxtrup II schöpft in Abstiegskampf in der Kreisliga Osnabrück nach dem 1:0-Erfolg gegen den BSV Holzhausen neue Hoffnung.

Für den Voxtruper Ex-Coach Michael Brand stand das Spiel an seiner alten Wirkungsstätte unter keinem glücklichen Stern. Zunächst musste er miterleben,

wie sein Team durch Eigentor früh in Rückstand geriet. Mitte der ersten Halbzeit verschoß sein Team einen Strafstoß. Der Gastgeber heute eiskalt in der Chancenverwertung. Kurz vor dem Ende des Spiel verwandelte Mahtis Menzel einen an Maximillian Richter versachten Foulelfmeter zu seinem neunten Saisontreffer und gleichzeitig zur Vorentscheidung.