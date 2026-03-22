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Ligabericht
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VFR Voxtrup II meldet sich im Abstiegskampf zurück
BSV Holzhhausen hilft mit Eigentor und verballerten Elfmeter
Der VFR Voxtrup II schöpft in Abstiegskampf in der Kreisliga Osnabrück nach dem 1:0-Erfolg gegen den BSV Holzhausen neue Hoffnung.
Für den Voxtruper Ex-Coach Michael Brand stand das Spiel an seiner alten Wirkungsstätte unter keinem glücklichen Stern. Zunächst musste er miterleben,
wie sein Team durch Eigentor früh in Rückstand geriet. Mitte der ersten Halbzeit verschoß sein Team einen Strafstoß. Der Gastgeber heute eiskalt in der Chancenverwertung. Kurz vor dem Ende des Spiel verwandelte Mahtis Menzel einen an Maximillian Richter versachten Foulelfmeter zu seinem neunten Saisontreffer und gleichzeitig zur Vorentscheidung.
Die Stimmen zum Spiel:
"Meine Jungs haben genau das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Wir waren von Anfang an aggressiv und über 90 Minuten im Spiel. Haben unsere Chancen heute genutzt und hätten schon früher den Deckel drauf machen können oder müssen. Trotzdem natürlich froh über die drei Punkte und sind stolz über das auftreten meiner Jungs,“ meinte Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).
"Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit kaum nennenswerten Highlightmomenten. Auf beiden Seiten wurden viele Situationen abgepfiffen, was weder Voxtrup noch uns ermöglichte, einen richtigen Spielfluss zu entwickeln. Der VfR ging schließlich nach einem Eigentor sowie einem von uns verschossenen Elfmeter mit einer Führung in die Halbzeit. Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild: Kaum Torchancen, kein Spielfluss. Gegen Ende bekam der VfR noch einen Elfmeter zugesprochen und konnte das Spiel dadurch mit 2:0 für sich entscheiden, dann wohl insgesamt ein verdienter Sieg für den VFR,“ sagte und Michael Brand vom BSV Holzhausen.