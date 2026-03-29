VfR Voxtrup II holt Punkt in Gesmold – Lage bleibt angespannt 1:1 bei Viktoria Gesmold II hilft im Abstiegskampf nur bedingt weiter von Michael Eggert · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der abstiegsbedrohte VfR Voxtrup II hat in der Kreisliga Osnabrück ein leistungsgerechtes 1:1 (1:0) bei Viktoria Gesmold II erreicht. Während die Gastgeber weiterhin einen gesicherten Platz im Mittelfeld belegen, bleibt die Situation für die Gäste angespannt: Der Punktgewinn reicht nicht aus, um den Rückstand auf das rettende Ufer entscheidend zu verkürzen.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen und arm an Höhepunkten. Beide Mannschaften agierten vor allem im Mittelfeld, klare Torchancen blieben Mangelware. Nach rund 30 Minuten nutzte Mahtis Menzel eine der wenigen Gelegenheiten und brachte Voxtrup II mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Gesmold II erhöhte zwar den Druck, ohne zunächst zwingend zu werden. Erst nach etwa einer Stunde Spielzeit gelang der Ausgleich: Kai Linnemann traf nach Vorarbeit von Hendrik Bietendorf zum 1:1-Endstand.