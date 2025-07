VFR Voxtrup II erfolgreich im Test

In einem Testspiel siegte der VFR Voxtrup II beim Kreisliga-Aufsteiger TUS Haste 01 mit 2:0.

Es war ein insgesamt abwechslungsreiches Spiel mit Vorteilen für die Gäste. Dem VFR Voxtrup II gelang mit einem Doppelschlag durch Oliver Hempken to Krax und Christoph Siebert gegen Ende der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag die verdiente 2:0-Führung. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste tonangebend und gewannen am Ende verdient.

VFR Coach Hugo Sobral sagte uns nach dem Spiel: "Es war ein ordentlicher Test von meinen Jungs. Es waren einige gute Ansätze zu erkennen und wenn wir die Möglichkeiten cleverer ausgespielt hätten, wären auch mehr Tore möglich gewesen. Nach zwei Wochen Vorbereitung bin ich zufrieden mit dem Einsatz und der Bereitschaft meiner Mannschaft."