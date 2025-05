VFR Voxtrup II bleibt drin - Raspo muss absteigen

Die Entscheidungen um den Abstieg aus der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -waren bereits entschieden. Durch den angekündigten Rückzug von Blau Weiß Schinkel aus der Kreisliga ist ein Platz in der Liga allerdings frei geworden, so dass der Tabellendreizehnte nicht absteigt. Am letzten Spieltag gewann der VFR Voxtrup II bei RW Sutthausen deutlich mit 3:0 Toren uns sicherte sich damit den Klassenerhalt. Die Hoffnungen des SV Rasensport auf den Ligaerhalt haben sich nicht erfüllt. Sein Spiel am Samstag ist für die Abstiegsregelung bedeutungslos geworden, da der VFR Voxtrup II mit fünf Punkten Vorsprung nicht mehr eingeholt werden kann.