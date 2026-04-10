VfR Voxtrup holt Vereinsikone ins Trainerteam

Ein bekanntes Gesicht kehrt in neuer Rolle zurück: Mit Dirk Menzel verstärkt ein echtes Voxtruper Urgestein das Trainerteam der 1. Herren – und bringt Erfahrung, Vertrauen und klare Ideen mit.

Der VfR Voxtrup setzt bei der Weiterentwicklung seiner 1. Herren auf Kontinuität und Vereinsidentität: Mit Dirk Menzel stößt zur kommenden Saison ein echtes Urgestein zum Trainerteam hinzu. Nach beeindruckenden 18 Jahren im Jugendbereich wagt Menzel nun den Schritt in den Herrenfußball – ausgerechnet bei seinem Heimatverein ein besonderer Meilenstein.

Die Entscheidung kommt dabei nicht von ungefähr. Mit Cheftrainer Björn verbindet Menzel eine langjährige gemeinsame Zeit beim VfR. Man kennt sich, vertraut sich und teilt eine klare fußballerische Vision. Diese gewachsene Basis soll nun auch im Herrenbereich Früchte tragen.