VfR Volkmarsen will im Aufstiegsrennen mitmischen Tabellendritter rechnet sich noch Chancen im Kampf um die Aufstiegsplätze aus

"Wir sind unterm Strich sehr zufrieden, natürlich gibt es aber auch die eine oder andere Sache die noch verbessert werden kann", erklärt Sportwart Patrick Klein. Die größten Probleme in der Vorrunde waren jedoch personeller Natur, was die Mannschaft von Trainer Jens Steinert mit Teamgeist kompensieren konnte: "Unsere Personalsorgen haben sich stellenweise leider noch verschärft, aber das Team ist nochmals deutlich zusammen gerückt", so Klein, der unbedingt den Anschluss an die Tabellenspitze halten will.

Nachdem man am 13. November 2022 das letzte Punktspiel bestritten hat, wird es am 27. Januar wieder mit der Vorbereitung auf die Rückrunde losgehen. Dabei sind neben den Trainingseinheiten auch Teamaktivitäten u.a. in einer Soccerhalle geplant.