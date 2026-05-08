VfR verpflichtet weiteren Youngster

2026-05-06T12:44:31.715Z
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Der VfR Hausen sichert sich zur Saison 2026/2027 ein vielversprechendes Talent!
Mit
Noé-Emmanuel Goufan kommt ein 1,94 m großer, athletischer Spieler vom Bezirksligisten FC Heitersheim an die Möhlin.
In Frankreich aufgewachsen, spielte er fünf Jahre bei Cap-Ouest Portiers.
Über den FSV RW Stegen ging es für den Rechtsfuß drei Jahre zum PTSV Jahn Freiburg.
Die JFV Freiburg-Ost und die SG Freiburg-Nord waren dann die letzten Juniorenstationen in der U17 und U18.
Der 18-jährige Noé-Emmanuel, bekennender FC Bayern München-Fan, macht zur Zeit ein dreijähriges duales Studium in Lörrach bzw. Freiburg.
Beim VfR Hausen wird Noé-Emmanuel behutsam über unsere zweite Mannschaft herangeführt.
„Ich freue mich riesig auf die neue große Herausforderung beim VfR Hausen“, lautete sein Statement beim Fototermin.
Ein Spieler mit Perspektive und Entwicklungspotenzial – herzlich willkommen in Hausen, Noé!
MG (VfR Hausen)