VfR verpflichtet weiteren Youngster

Über den FSV RW Stegen ging es für den Rechtsfuß drei Jahre zum PTSV Jahn Freiburg.

Die JFV Freiburg-Ost und die SG Freiburg-Nord waren dann die letzten Juniorenstationen in der U17 und U18.

Der 18-jährige Noé-Emmanuel, bekennender FC Bayern München-Fan, macht zur Zeit ein dreijähriges duales Studium in Lörrach bzw. Freiburg.

Beim VfR Hausen wird Noé-Emmanuel behutsam über unsere zweite Mannschaft herangeführt.

„Ich freue mich riesig auf die neue große Herausforderung beim VfR Hausen“, lautete sein Statement beim Fototermin.

Ein Spieler mit Perspektive und Entwicklungspotenzial – herzlich willkommen in Hausen, Noé!

MG (VfR Hausen)