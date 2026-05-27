VFR Venwegen feiert erste Meisterschaft seit 1987

Der Saisonverlauf des VfR Venwegen schien im Sommer 2025 noch ungewiss. Unser langjähriger Trainer Timo Garbereder schied zur neuen Saison aus und wurde vom neu formierten Vorstand intern durch Elis Sabani und Markus Schäfer als spielende Co-Trainer ersetzt.

Von dem Rückschlag durch die Verletzung von Markus Schäfer musste sich die Mannschaft schnell erholen: Das erste Meisterschaftsspiel gegen Monschauer Land 2 gewann der VfR zuhause souverän mit 3:0. Das zweite Heimspiel fand direkt in der darauffolgenden Woche donnerstagabends statt, musste jedoch aufgrund der heimischen Platz- und Lichtverhältnisse am Glashütter Weiher ausgetragen werden. Mit stark dezimierter Mannschaft verlor man gegen Walheim verdient mit 0:3. Nach einem unangenehmen und knappen 2:1-Sieg auf der Hergenrather Asche gegen Cro Sokoli sowie einer souveränen Vorstellung gegen Nordeifel 2 (4:1) musste man auswärts gegen Lichtenbusch 2 den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Der VfR verlor denkbar knapp mit 1:2 gegen die agilen Lichtenbuscher.

Schon in der Vorbereitung konnte man erkennen, wozu die Mannschaft in der Lage war. Man überzeugte mit einer neuen Spielidee und erlangte mehr und mehr spielerische Sicherheit. Dementsprechend motiviert startete die Mannschaft in das erste Pflichtspiel im Kreispokal gegen Haaren. Nach 45 Minuten verletzte sich der spielende Co-Trainer Markus Schäfer schwer an der Schulter und fiel inklusive Operation für sechs Monate aus. Das Spiel wurde zusätzlich erwartungsgemäß mit 0:3 gegen den Bezirksligisten verloren.

Mit ordentlich Motivation im Bauch starteten unsere Jungs anschließend eine unfassbare Serie: Acht Siege in Folge gelangen gegen Burtscheid 2 (3:0), SG Monschau-Imgenbroich (6:1), Büsbach (5:2), Schevenhütte (3:0), Vichttal 3 (5:0), Eilendorf 4 (2:1), Hörn 2 (3:0) sowie Breinig 3 (5:4), ein Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Aufgrund der Platzverhältnisse mussten die weiteren Spiele vor der Winterpause ausfallen, sodass wir mit zwei Nachholspielen und auf dem dritten Tabellenrang hinter Walheim und Freund überwinterten.

In der Winterpause musste Trainer Elis Sabani aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen. Eine externe Lösung als Trainer scheiterte, sodass Markus Schäfer – inzwischen genesen und einsatzbereit – die Rolle des Spielertrainers für die Rückrunde übernahm. Mit seiner großen Erfahrung konnte er die Mannschaft auffangen und taktisch optimal auf den Rückrundenstart vorbereiten. Und der hatte es in sich:

Im Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Walheim musste man abliefern, um den Kontakt nach oben zu halten. Markus Schäfer hatte die Mannschaft hervorragend vorbereitet und eingestellt, sodass der VfR Walheim mit 4:0 abfertigte. Das war vermutlich die stärkste Saisonleistung zum perfekten Zeitpunkt. Der Glaube daran, wirklich etwas erreichen zu können, wuchs von Spiel zu Spiel, und man wollte die Siegesserie unbedingt aufrechterhalten.

Insgesamt wurde diese Serie weitere zehn Spiele fortgesetzt: 3:0 gegen Cro Sokoli, 3:1 in Nordeifel, 12:0 gegen Lichtenbusch, 2:1 in Burtscheid, 4:0 gegen Monschau-Imgenbroich, 3:0 in Monschauer Land, 2:1 in Büsbach, 5:0 gegen Schevenhütte, 3:2 in Eilendorf und 6:1 gegen Vichttal. Unter den gewonnenen Partien waren auch knappe Erfolge – beispielsweise in Burtscheid oder Büsbach –, die dennoch allesamt eingefahren wurden.

Tabellarisch stand der VfR nun zwar auf dem ersten Tabellenplatz, doch die Verfolger Walheim und Freund blieben punktetechnisch dicht auf den Fersen. Im Nachholspiel auf heimischem Platz gegen Freund kam es dann so, wie es kommen musste: Der VfR führte bis zur 88. Minute mit 1:0 und wurde durch eine starke Energieleistung der Freunder letztendlich doch noch mit 1:2 geschlagen.

Der späte Nackenschlag saß tief, denn plötzlich hatte man etwas zu verlieren. Außerdem endete die Siegesserie nach unfassbaren 19 Ligasiegen in Folge. Vom 28.09.2025 bis zum 07.05.2026 gewann die Mannschaft 19 Spiele am Stück und holte dabei 57 Punkte ohne einen einzigen Verlust.

Doch die gerissene Serie hinterließ Spuren in den darauffolgenden Spielen. Das Selbstvertrauen schien angeknackst, und so gewann man mit viel Glück 3:2 in Hörn, wobei die entscheidenden Treffer erst in der 89. und 94. Minute fielen. Der Verfolger Walheim spielte später unentschieden in Eilendorf und die Freunder spielten 0:0 gegen Eicherscheid, sodass der Vorsprung wieder um zwei Punkte wuchs. Gegen Breinig reichte es anschließend nur zu einem 2:2-Unentschieden nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung. Da die Konkurrenz erneut unentschieden spielte, wusste man: Mit dem nächsten Sieg konnte man Meister werden, wenn Walheim in Schevenhütte punkte liegen lassen sollte.

Das entscheidende Spiel fand Donnerstagabends im Waldstadion Venwegen bei besten äußeren Bedingungen und mit reichlich Unterstützung von Außen statt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewann die Mannschaft verdient mit 5:0 gegen die Zweitvertretung von Germania Eicherscheid und gleichzeitig gewann Schevenhütte gegen Walheim, somit sicherten wir uns vorzeitig die Meisterschaft der Kreisliga C3 – die erste Meisterschaft seit 1986/87, sowie den ersten Aufstieg seit 2013/14.

Nach Spielende brachen alle Dämme, und es wurde bei dem ein oder anderen Kaltgetränk ausgiebig gefeiert.