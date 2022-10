VfR Unterbruch will zwei Teams abhängen Beim VfR Unterbruch wird eine bessere Saison als die vergangene Spielzeit erwartet. Da war man als Tabellenvorletzter nach dem letzten Spiel eigentlich schon abgestiegen.

Doch zwei Rückzüge bescherten dem VfR doch noch den Klassenerhalt in der Kreisliga B 2. „Mit dem Rückzug von BW Kirchhoven hatten wir gerechnet, nicht aber mit dem von Waldenrath-Straeten II“, sagt Geschäftsführer Lars Hansen. Realistisch hatte man sich nach der Niederlage zum Saisonabschluss mit dem Abstieg abgefunden. „Um 20 Uhr kam der Anruf von Staffelleiter Stefan Cüster, der mitteilte, dass wir in der B-Liga bleiben“, schildert Hansen, wie er von der freudigen Nachricht erfahren hatte. Spieler und Trainer waren da längst zu Hause.

Zur neuen Saison hatte der VfR mit sechs bis sieben A-Junioren und drei externen Zugängen den Kader vergrößert. Dem standen zwei Abgänge gegenüber: Trainer Andreas Grefen, der aufgehört hatte, und Robin Pillath, der nach Schafhausen wechselte. Mit der Vorbereitung auf die neue Saison war man in Sachen Trainingsbeteiligung zufrieden. Der Auftakt misslang. In Karken ging es in der ersten Halbzeit schief. Es begann mit einem Eigentor aus 25 Metern, dem weitere drei Gegentore folgten. „Die zweite Halbzeit war in Ordnung“, sagte Lars Hansen. Unterbruch traf zweimal zum 2:4. Das 0:2 gegen Geilenkirchen II hatte eine einfache Erklärung: „Die erste Mannschaft von Geilenkirchen war an diesem Sonntag spielfrei“, sagte Lars Hansen. Wichtig war das 4:2 bei Aufsteiger Heinsberg-Lieck II.