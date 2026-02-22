VfR unglücklich, Walldorf II zu schwach

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Nach seinem Resümee dieses Spiels am Freitagabend gefragt, antwortete Gaetano Bauso erst einmal mit einem Seufzer. „Die Enttäuschung ist schon groß“, setzte der VfR-Trainer an. Nicht, dass er unzufrieden gewesen wäre, ganz im Gegenteil: „Wir hätten auf jeden Fall mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Bauso. In der Tat hatte seine Mannschaft dem SV Unter-Flockenbach erheblichen Widerstand geleistet, hatte den Hessenliga-Absteiger phasenweise sogar in die Bredouille gebracht. „Es wäre sogar ein Sieg für uns möglich gewesen, wären wir eindeutiger im Abschluss gewesen“, sagte Bauso denn auch: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben.“ Bis auf eine Szene, da dem in der VfR-Strafraummitte völlig freistehenden SVU-Verteidiger Donat Maraj der Ball versprang (30.), ließen die Groß-Gerauer keinerlei Torgefahr zu. Auch nach der Pause, beim Siegtor von Simon Florian Katich (65.), war die Abwehr der Grün-Weißen einmal unaufmerksam: „Und da haben die (Unter-Flockenbacher) dann gnadenlos zugeschlagen“, so Bauso.