VfR Sulz vor der Meisterschaft – Gechingen muss liefern Bezirksliga Nordschwarzwald: Spitzenspiel entscheidet womöglich den Titelkampf von LS · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald stehen beim 26. Spieltag am Sonntag die entscheidenden Wochen der Saison 2025/26 an – noch vier Runden sind zu spielen, und sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage dramatisch zu. VfR Sulz führt die Tabelle mit 55 Punkten souverän an, doch das direkte Duell mit Verfolger Spfr Gechingen (49 Punkte) könnte die Meisterfrage vorzeitig beantworten. Alle Partien beginnen um 15 Uhr.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SV Wittendorf Wittendorf 15:00 PUSH

Im Hinspiel des 11. Spieltags setzte sich SV Wittendorf klar mit 4:1 durch und ließ dem SV Gültlingen dabei keine Chance. Nun empfängt Gültlingen den Viertplatzierten auf heimischem Rasen und wird auf Revanche sinnen. Gültlingen steht mit 37 Punkten auf Rang sieben – noch nicht in Gefahr, aber auch nicht in ruhigem Fahrwasser. Wittendorf hingegen hat mit 42 Punkten auf Platz vier noch die Chance, den Anschluss an das Spitzentrio zu halten. Ein Sieg wäre für die Gäste enorm wichtig, um den Druck auf die Teams vor ihnen aufrechtzuerhalten.

Das Hinspiel gewann SV Baiersbronn mit 3:0 deutlich. Nun trifft Baiersbronn erneut auf die abstiegsgefährdete SG Felldorf-Bierlingen. Die Gäste stehen mit 29 Punkten auf dem 13. Rang und befinden sich in ernsthafter Abstiegsnot. Baiersbronn dagegen ist mit 38 Punkten auf Rang sechs stabil aufgestellt und will weiter oben dranbleiben. Für Felldorf-Bierlingen wird es ein zähes Stück Arbeit – auswärts beim Sechsten zu punkten ist angesichts der eigenen Formkrise eine Herkulesaufgabe.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags – und möglicherweise der entscheidende Moment der gesamten Saison. Im Hinspiel des 11. Spieltags demütigte Spfr Gechingen den heutigen Tabellenführer mit einem sensationellen 7:0 und zeigte, zu welchen Leistungen diese Mannschaft fähig ist. Doch seitdem hat sich VfR Sulz an die Spitze der Tabelle gesetzt und lässt sich dort nicht so leicht verdrängen: 55 Punkte, 16 Siege, nur zwei Niederlagen und eine Tordifferenz von +35 sprechen eine klare Sprache. Gechingen folgt mit 49 Punkten und dem identischen Torverhältnis von +35 – sechs Punkte beträgt der Rückstand. Rechnerisch ist die Meisterschaft für Gechingen noch möglich, doch dafür muss heute ein Sieg her. Verlieren die Gäste, wäre Sulz dem Titel einen riesigen Schritt näher. Das Hinspiel-Ergebnis gibt Gechingen Mut – doch Sulz wird alles daransetzen, die Schmach von damals vergessen zu machen. Ein Spiel, das die Bezirksliga Nordschwarzwald in Atem hält.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold II FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:3-Sieg für VfL Nagold II. Nun treffen beide Teams erneut aufeinander – mit ähnlicher Ausgangslage. Nagold II belegt Rang acht mit 34 Punkten, Ottenbronn steht auf Rang neun, ebenfalls mit 34 Punkten, aber der schlechteren Tordifferenz (−2 gegenüber +4). Beide Mannschaften haben den Abstiegskampf noch nicht vollständig hinter sich gelassen und brauchen Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen. Ein Duell auf Augenhöhe, das in alle Richtungen offen ist.

Im Hinspiel gewann 1.FC Altburg souverän mit 3:0. Nun gastiert der Drittplatzierte mit 42 Punkten bei der abstiegsgefährdeten SG Dornstetten, die mit 28 Punkten auf Rang 14 steht und dringend Zähler benötigt. Für Dornstetten ist jedes Spiel ein Endspiel – der Rückstand auf sicherere Tabellenregionen ist beängstigend klein, der Druck enorm. Altburg hingegen will den dritten Tabellenplatz festigen und den Abstand zu den Topteams verkürzen. Für Dornstetten wird es ein schwerer Nachmittag – aber Heimspiele sind oft der einzige Moment, in dem die Punkte greifbar nah scheinen.

Das Hinspiel gewann SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee knapp mit 3:2. Nun kommt es zum Rückspiel zwischen zwei Mannschaften, die beide noch nicht vollständig in Sicherheit sind. Ahldorf-Mühlen-Dettensee liegt auf Rang elf mit 32 Punkten, die SGM Oberreichenbach/Würzbach auf Rang zwölf mit 31 Punkten. Der Abstand zwischen den Vereinen ist minimal – und auch der Abstand zur Abstiegszone beunruhigend gering. Dieses Duell hat den Charakter eines direkten Abstiegskampf-Endspiels: Wer hier verliert, gerät weiter unter Druck.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSF Dornhan TSF Dornhan TSV Möttlingen Möttlingen 15:00 PUSH

Im Hinspiel trennten sich TSV Möttlingen und TSF Dornhan mit 1:1. Nun empfängt Dornhan das Tabellenschlusslicht – und braucht die Punkte dringender denn je. Mit 20 Punkten auf Rang 15 steckt Dornhan tief im Abstiegsstrudel. TSV Möttlingen ist mit nur 11 Punkten, 18 Niederlagen und einer Tordifferenz von −48 das mit Abstand schwächste Team der Liga. Für Dornhan ist dieser Heimsieg beinahe Pflicht – ein weiteres Unentschieden oder gar eine Niederlage wäre ein schwerer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Doch Möttlingen hat zuletzt gezeigt, dass sie auch dem vermeintlich Stärkeren Punkte abnehmen können.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen SV Althengstett Althengstett 15:00 PUSH