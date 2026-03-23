VfR Sulz stürmt an die Spitze – Gechingen verliert die Führung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald kam es am 18. Spieltag zu einer entscheidenden Verschiebung der Machtverhältnisse an der Tabellenspitze. Während der bisherige Spitzenreiter im direkten Duell mit der Konkurrenz wertvolle Punkte liegen ließ, nutzte der Verfolger die Gunst der Stunde konsequent aus. Auch im Tabellenkeller verschärfte sich die Situation für die gefährdeten Teams zusehends, da deutliche Siege für Bewegung im Klassement sorgten. Die sportliche Intensität auf den Plätzen spiegelte die Bedeutung dieser Phase der Saison wider, in der jeder Fehler direkte Auswirkungen auf die Aufstiegs- und Abstiegsaspirationen hat.

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Der 1. FC Altburg musste vor heimischer Kulisse einen herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen. In einer einseitigen Partie eröffnete Elvis Behramaj den Torreigen mit dem Treffer zum 0:1 für den SV Althengstett. Die Gäste blieben am Drücker und erhöhten durch Visar Behrami auf 0:2, bevor David Mai mit dem Tor zum 0:3-Endstand den deutlichen Auswärtssieg besiegelte. Durch diese Niederlage rutscht Altburg mit 28 Punkten auf den fünften Tabellenplatz ab. Althengstett hingegen festigt mit nun 23 Zählern seinen Platz im Mittelfeld auf Rang zehn.

Die SG Oberreichenbach/Würzbach untermauerte ihre Heimstärke gegen das Tabellenschlusslicht deutlich. Rico Kugelebrachte die Hausherren mit 1:0 in Führung, gefolgt vom 2:0 durch Christopher Pfrommer. Möttlingen bewies kurzzeitig Gegenwehr und verkürzte durch Dennis Flaiz auf 2:1. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, als Marvin Keppler mit zwei Treffern in Folge zum 3:1 und 4:1 die Partie vorzeitig entschied. Zwar gelang Oliver Kassen noch das 4:2, doch den Schlusspunkt zum 5:2 setzte Sandro Dennis Niethammer. Während Oberreichenbach mit 26 Punkten auf Rang sieben klettert, verharrt Möttlingen mit lediglich acht Punkten am Ende der Tabelle.

Im Kellerduell feierte die SG Dornstetten einen Befreiungsschlag und ließ den TSF Dornhan keine Chance. Leon Schenkel leitete den Erfolg mit dem Tor zum 1:0 ein, bevor Felix Burkhardt auf 2:0 erhöhte. Im weiteren Verlauf der Partie schraubten Kai Totzl mit dem 3:0 und schließlich Kevin Dietle mit dem Treffer zum 4:0 das Ergebnis in die Höhe. Dornstetten verschafft sich mit 23 Punkten auf Platz elf etwas Luft im Abstiegskampf. Für Dornhan wird die Lage auf dem vorletzten Platz mit 15 Punkten immer prekärer.

Die Reserve des VfL Nagold sicherte sich in einem hart umkämpften Spiel drei wichtige Punkte. Zunächst gingen jedoch die Gäste des SV Eutingen durch Kai Sieb mit 0:1 in Führung. Nagold II bewies Moral und glich durch Tom Gutekunstzum 1:1 aus. In der Schlussphase markierte Daniel Huss den Siegtreffer zum 2:1. Trotz des Erfolgs belegt Nagold II mit 21 Punkten weiterhin den zwölften Platz, während Eutingen mit 25 Zählern auf Rang neun rangiert.

Der VfR Sulz nutzte das Unentschieden des bisherigen Spitzenreiters und übernahm mit einem souveränen Heimsieg die Tabellenführung. Ozan Güler brachte die Hausherren mit 1:0 in Front, woraufhin Moritz Haible auf 2:0 erhöhte. Domenico Mosca sorgte mit dem Tor zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. Der Anschlusstreffer für den SV Baiersbronn durch Kevin Schlotter zum 3:1 war lediglich Ergebniskosmetik. Sulz thront nun mit 38 Punkten an der Spitze der Liga.

Im Topspiel des Tages mussten die Sportfreunde Gechingen die Tabellenführung abgeben. Jonathan Tommasi brachte die Gechinger zunächst mit 1:0 in Führung und weckte Hoffnungen auf die Verteidigung des ersten Platzes. Doch der SV Gültlingen hielt dagegen und kam durch Michael Pflieger zum 1:1-Ausgleich. Gechingen rutscht mit 36 Punkten auf den zweiten Platz ab. Gültlingen belegt mit 29 Punkten den vierten Rang.

In Ottenbronn sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, die keinen Sieger fand. Fabio Mandel erzielte die 1:0-Führung für die Grün-Weißen, doch die SGM Felldorf/Bierlingen schlug durch Dogukan Kilicaslan zum 1:1-Endstand zurück. Ottenbronn steht mit 20 Punkten auf Platz 13, während die SGM mit 26 Punkten auf dem achten Platz geführt wird.