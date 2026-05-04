VfR Sulz rettet Punkt – SF Gechingen stolpert im Titelrennen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald hat der 25. Spieltag für eine spürbare Zuspitzung im Kampf um die Meisterschaft gesorgt. Während der Ligaprimus in letzter Sekunde einen Punkt rettete, ließen die Verfolger unerwartet Federn, was die Dynamik an der Tabellenspitze maßgeblich beeinflusst hat. Es war ein Spieltag, an dem die Intensität des Abstiegskampfes ebenso deutlich wurde wie die Nervosität der Titelaspiranten, was sich in späten Treffern und deutlichen Ergebnissen auf den Plätzen widerspiegelte.

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In einer für den weiteren Saisonverlauf wichtigen Begegnung unterlagen die Gastgeber dem SV Althengstett. Raphael Hopf brachte die SG Ahldorf/Mühlen in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Niklas Woller in der 56. Minute zum 1:1 aus, ehe Visar Behrami mit einem Doppelpack in der 71. Minute zum 1:2 und in der 89. Minute zum 1:3 den Auswärtssieg für Althengstett sicherte. Althengstett belegt damit mit 33 Punkten den neunten Tabellenplatz, während Ahldorf/Mühlen mit 29 Zählern auf Rang 13 verweilt.

Eine Überraschung gab es in Dornstetten, wo das Tabellenschlusslicht wichtige Punkte entführte. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Abdurrahman Alkan in der 89. Minute zum 0:1-Endstand. Trotz des Sieges bleibt der TSV Möttlingen mit 11 Punkten am Ende des Tableaus, während Dornstetten mit 27 Punkten auf dem 14. Platz rangiert.

Die Nagolder Reserve feierte einen deutlichen Heimsieg. Tarek Türk eröffnete in der 17. Minute den Torreigen zum 1:0. Daniel Huss erhöhte in der 42. Minute auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Tom Gutekunst in der 44. Minute. Kurz nach der Pause fielen die weiteren Tore durch Tom Gutekunst (47. Minute, 5:0), Joshua Bock (48. Minute, 4:0) sowie Nico Gaiser mit einem Doppelpack in der 64. Minute zum 6:0 und in der 67. Minute zum 7:0-Endstand. Nagold II klettert damit auf 31 Punkte.

Der Spitzenreiter aus Sulz bewies im Topspiel Moral und rettete in der Nachspielzeit einen Punkt. Moritz Haible brachte die Hausherren bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Jan Hölzle erzielte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Philipp Horny die Gäste in der 68. Minute mit 1:2 in Front brachte. In der ersten Minute der Nachspielzeit (90'+1) markierte Lukas Plocher den Treffer zum 2:2-Endstand. Sulz behauptet mit 54 Punkten die Tabellenführung.

Der Tabellenzweite musste einen herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Bünyamin Deniz erzielte unmittelbar nach der Pause in der 46. Minute die 0:1-Führung für Ottenbronn. In der 74. Minute sorgte Fabio Mandel mit dem Tor zum 0:2 für die endgültige Entscheidung. Gechingen verbleibt mit 49 Punkten auf dem zweiten Rang.

Eutingen demonstrierte vor heimischer Kulisse offensive Stärke. Henry Sattler markierte in der 15. Minute das 1:0, woraufhin Kai Sieb (17. Minute, 2:0) und Liam Weyherter (18. Minute, 3:0) schnell nachlegten. Henry Sattler erhöhte in der 24. Minute auf 4:0. Nach der Pause gelang Michael Pflieger in der 51. Minute der Ehrentreffer zum 4:1, doch Henry Sattler mit seinem dritten Tor in der 55. Minute zum 5:1 und Jascha Fauss in der 81. Minute zum 6:1 stellten den deutlichen Sieg sicher. Eutingen steht nun punktgleich mit Baiersbronn bei 37 Zählern.

In einer engen Partie behielten die Gastgeber die Oberhand. Julian Haas erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer des Tages zum 1:0-Heimsieg. Dornhan belegt mit 19 Punkten den 15. Platz, während Felldorf/Bierlingen mit 29 Punkten auf Rang 12 steht.