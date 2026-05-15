VfR Sulz kann den Titel holen – Keller zittert weiter

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald verspricht Spannung an beiden Tabellenenden. Während Tabellenführer VfR Sulz beim SV Wittendorf die Chance hat, der Meisterschaft einen entscheidenden Schritt näherzukommen, kämpfen die Mannschaften im Keller erbittert um jeden Punkt. Alle acht Partien werden um 15:00 Uhr angepfiffen – einzige Ausnahme ist die Partie SG Oberreichenbach/Würzbach gegen TSF Dornhan, die um 17 Uhr beginnt.
Der FV GW Ottenbronn empfängt die SG Dornstetten und will nach zuletzt gemischten Resultaten drei Punkte vor heimischem Publikum einfahren. Ottenbronn steht mit 35 Punkten auf Rang neun und hat im Mittelfeld der Tabelle noch Luft nach oben. Im Hinspiel gewann Dornstetten überraschend mit 1:0 – die Revanche ist fällig.
Die Gäste aus Dornstetten befinden sich dagegen in einer schwierigen Lage. Mit nur 28 Punkten auf Rang 14 ist der Abstand auf die Abstiegsplätze überschaubar, der Druck enorm. Jeder Punkt zählt, jede Niederlage kann teuer werden. Für Dornstetten gibt es an diesem Sonntag keine bequeme Partie – aber die Chance, mit einem Sieg in Ottenbronn wichtige Zähler im Abstiegskampf zu sammeln.
Nach dem überzeugenden 3:2-Auswärtssieg in Dornstetten am vergangenen Spieltag empfängt der 1. FC Altburg nun die SG Ahldorf/Mühlen. Altburg belegt mit 45 Punkten Rang drei und möchte diesen Platz festigen. Das Hinspiel endete torreich 3:3 – ein Hinweis darauf, dass auch diesmal Tore zu erwarten sind.
Ahldorf/Mühlen steht mit 33 Punkten auf Rang elf und ist nicht ohne Abstiegssorgen. Im unteren Tabellendrittel ist die Situation unübersichtlich – Punkte beim Dritten zu holen wäre ein enormer Schub. Die Gastgeber sind jedoch klar favorisiert und werden versuchen, die Heimbilanz weiter zu verbessern.
Der TSV Möttlingen ist mit zwölf Punkten klares Tabellenschlusslicht und steht vor einer nahezu ausweglosen Situation. Nach dem späten 2:2-Ausgleich gegen Dornhan zuletzt ist die Lage dennoch hoffnungslos – der Rückstand auf den vorletzten Platz beträgt neun Punkte bei noch vier ausstehenden Spielen. Der Klassenerhalt ist für Möttlingen praktisch nicht mehr zu realisieren.
Eutingen dagegen reist als klarer Favorit an. Mit 43 Punkten auf Rang fünf hat der SV zuletzt Dornhan mit 2:1 besiegt und möchte die gute Form bestätigen. Das Hinspiel endete 2:2 – nun sollen die vollen drei Punkte her. Für Eutingen geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.
Ein interessantes Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle: Althengstett (34 Punkte, Rang zehn) empfängt den SV Baiersbronn (38 Punkte, Rang sechs). Das Hinspiel war ein Spektakel – Althengstett gewann damals mit 4:3 in Baiersbronn. Beide Teams wissen, was in dieser Paarung möglich ist.
Baiersbronn erlebte zuletzt einen herben Rückschlag, als die Mannschaft eine 2:0-Führung gegen Felldorf/Bierlingen noch hergab und 2:3 verlor. Das soll gegen Althengstett nicht passieren. Für den SV geht es darum, die Ränge fünf bis sechs zu verteidigen und den Abstand nach unten zu wahren. Althengstett möchte dagegen punkten und sich weiter vom Keller absetzen.
Die SGM Felldorf/Bierlingen kommt mit Rückenwind in diese Partie. Nach dem bemerkenswerten 3:2-Auswärtssieg in Baiersbronn – einer Aufholjagd nach 0:2-Rückstand – ist die SGM auf 32 Punkte geklettert. Nun empfangen sie Gültlingen und wollen die Erfolgsserie fortsetzen. Auch das Hinspiel gewann Felldorf/Bierlingen deutlich mit 2:0.
Gültlingen steht mit 37 Punkten auf Rang sieben und kassierte zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Wittendorf. Die Mannschaft möchte diesen Rückschlag vergessen machen, hat aber die Aufgabe gegen den formstarken Gegner vor sich. Ein Sieg der SGM würde den Abstand im Tabellenmittelfeld weiter verringern.
Das Topspiel des Spieltages: Der Tabellenführer VfR Sulz tritt beim SV Wittendorf an. Sulz führt die Tabelle mit 58 Punkten und neun Zählern Vorsprung auf Rang zwei an. Bei noch vier ausstehenden Spielen rückt die Meisterschaft immer näher. Im Hinspiel dominierte Sulz klar mit einem 5:1-Sieg.
Wittendorf steht mit 45 Punkten auf Rang vier und ist alles andere als ein einfacher Gegner. Roman Rieger – zuletzt Doppeltorschütze gegen Gültlingen – ist ein gefährlicher Angreifer. Für Sulz wäre ein Sieg in Wittendorf ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Meistertitel. Die Partie ist richtungsweisend: Gewinnt Sulz, könnte die Entscheidung über den Titel schon am nächsten Spieltag fallen.
Die Sportfreunde Gechingen müssen nach der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Sulz eine Reaktion zeigen. Mit 49 Punkten auf Rang zwei ist Gechingen noch in der Verfolgerrolle, aber der Abstand zur Spitze ist auf neun Punkte angewachsen. Gegen den VfL Nagold II sollen unbedingt drei Punkte her, um die Hoffnung auf den Titel zumindest rechnerisch am Leben zu erhalten.
Nagold trennte sich zuletzt 2:2 gegen Ottenbronn und hat mit 35 Punkten auf Rang acht eine solide Saison gespielt. Das Hinspiel endete ebenfalls 2:2. Nagold kann als Außenseiter ohne Druck in diese Partie gehen – für Gechingen hingegen steht viel auf dem Spiel. Ein Punktverlust könnte die Titelfrage endgültig entscheiden.
Als Abendpartie des Spieltages treffen die SG Oberreichenbach/Würzbach und der TSF Dornhan aufeinander – ein Duell, das für beide Teams enorme Bedeutung im Abstiegskampf hat. Oberreichenbach steht mit 32 Punkten auf Rang 13, Dornhan mit 21 Punkten auf dem vorletzten Platz 15. Zwischen beiden Mannschaften liegen nur elf Punkte – die Begegnung könnte richtungsweisend sein.
Im Hinspiel dominierte Dornhan noch deutlich mit 5:2. Doch die aktuelle Tabellensituation spricht eine andere Sprache: Dornhan hat in dieser Rückserie massiv Punkte verloren und steht nun tief im Keller. Für Dornhan geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vollends zu verlieren – elf Punkte Rückstand bei noch vier Spielen ist jedoch eine gewaltige Aufgabe. Oberreichenbach dagegen kämpft darum, den eigenen Abstand nach unten zu vergrößern und die Klasse zu halten.
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