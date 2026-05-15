VfR Sulz kann den Titel holen – Keller zittert weiter

Nach dem überzeugenden 3:2-Auswärtssieg in Dornstetten am vergangenen Spieltag empfängt der 1. FC Altburg nun die SG Ahldorf/Mühlen. Altburg belegt mit 45 Punkten Rang drei und möchte diesen Platz festigen. Das Hinspiel endete torreich 3:3 – ein Hinweis darauf, dass auch diesmal Tore zu erwarten sind.

Ahldorf/Mühlen steht mit 33 Punkten auf Rang elf und ist nicht ohne Abstiegssorgen. Im unteren Tabellendrittel ist die Situation unübersichtlich – Punkte beim Dritten zu holen wäre ein enormer Schub. Die Gastgeber sind jedoch klar favorisiert und werden versuchen, die Heimbilanz weiter zu verbessern.