VfR Sulz ist Meister – Keppler schießt die TSF Dornhan ab

Der FV GW Ottenbronn feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen die bereits angeschlagene SG Dornstetten. Die Partie war früh entschieden: Levin Mandel erzielte in der 33. und 36. Minute einen Doppelpack, ehe Eren Berkan Yilmaz in der 39. Minute auf 3:0 erhöhte. Fabio Mandel vollendete die starke Viertelstunde mit dem 4:0 in der 42. Minute. Nach der Pause legte Micael Marques in der 51. Minute das 5:0 nach. Den Ehrentreffer für Dornstetten erzielte Philipp Kilian in der 78. Minute.

Ottenbronn klettert durch den Sieg auf 38 Punkte und Rang neun. Dornstetten verbleibt auf Rang 14 mit 28 Punkten und gerät im Abstiegskampf weiter unter Druck.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Altburg 1.FC Altburg SG Ahldorf/Mühlen Ahldorf/Mühl 1 2 Abpfiff Eine Überraschung lieferte die SG Ahldorf/Mühlen, die beim 1. FC Altburg auswärts gewann. Die Partie war von Beginn an umkämpft: Raphael Hopf brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung, ehe Silas Roller nur eine Minute später in der 38. Minute für Altburg ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit war es Matthias Thomas, der in der 69. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg für Ahldorf/Mühlen erzielte. Altburg, das zuletzt noch so überzeugend in Dornstetten gewonnen hatte, erleidet einen Rückschlag und fällt auf Rang fünf zurück. Ahldorf/Mühlen dagegen springt mit 36 Punkten auf Rang zehn und verbessert die eigene Lage im Abstiegskampf deutlich.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen SV Eutingen SV Eutingen 1 6 Abpfiff Ein weiteres Debakel für das Tabellenschlusslicht TSV Möttlingen: Der SV Eutingen gewann das Auswärtsspiel deutlich mit 6:1. Eutingen übernahm von Beginn an die Kontrolle – Jannik Pusch traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung. Möttlingen antwortete kurz durch Salih Can Uzun in der 9. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch Henry Sattler stellte in der 21. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause war die Partie endgültig entschieden: Marvin Raible erhöhte in der 59. Minute, Nico Nesch traf in der 75. Minute zum 4:1, und Kai Sieb setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand. Eutingen klettert mit 46 Punkten auf Rang vier und zeigt eindrucksvoll seine Stärke in der Schlussphase der Saison. Möttlingen bleibt mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 38:91 abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Gestern, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett SV Baiersbronn Baiersbronn 0 4 Abpfiff + Video Der SV Baiersbronn gewann beim SV Althengstett klar mit 0:4 und rehabilitierte sich damit für die zuletzt bittere 2:3-Heimniederlage gegen Felldorf/Bierlingen. Sebastian Braun eröffnete das Torschießen bereits in der 5. Minute. Jonathan Günther erhöhte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel vollendete Fabio Weimer in der 58. Minute zum 3:0. Der vierte Treffer fiel ebenfalls für Baiersbronn, Torschütze und Minute sind in den vorliegenden Daten nicht vollständig ausgewiesen. Baiersbronn verbessert sich mit 41 Punkten auf Rang sechs. Althengstett fällt auf Rang zwölf zurück und bleibt mit 34 Punkten im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen SGM Felldorf/Bierlingen SV Gültlingen Gültlingen 1 2 Der SV Gültlingen drehte das Auswärtsspiel bei der SGM Felldorf/Bierlingen und gewann verdient mit 2:1. Justin Göppert brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, Adrian Brose erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Die SGM fand lange keine Antwort und verkürzte erst spät durch Thomas Baur in der 77. Minute auf 1:2 – zu spät für eine Wende. Gültlingen springt mit dem Sieg auf 40 Punkte und Rang sieben. Für die SGM Felldorf/Bierlingen, die zuletzt so stark aufgetreten war, ist es ein Rückschlag – die Mannschaft verbleibt mit 32 Punkten auf Rang 13.

Gestern, 15:00 Uhr SV Wittendorf Wittendorf VfR Sulz VfR Sulz 3 3 Abpfiff Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen SV Wittendorf und dem Meisterschaftsanwärter VfR Sulz endete 3:3. Sulz begann furios: Philipp Rumpel traf bereits in der 2. Minute zur Führung, Domenico Mosca erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Doch Wittendorf antwortete: Roman Rieger verkürzte in der 12. Minute auf 1:2, Dominik Schillinger glich in der 31. Minute zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel erzielte Dennis Mutschler Jr. in der 56. Minute die erneute Sulzer Führung zum 3:2. Den Schlusspunkt setzte Dominik Schillinger mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute zum 3:3-Endstand. Sulz verpasste zwar den Sieg, doch durch die gleichzeitige Niederlage der Sportfreunde Gechingen gegen den VfL Nagold steht die Meisterschaft dennoch fest. Der Vorsprung beträgt nun zehn Punkte bei noch drei verbleibenden Spielen.

Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen VfL Nagold VfL Nagold II 1 3 Abpfiff Die Sportfreunde Gechingen verloren das Heimspiel gegen den VfL Nagold II mit 1:3 und verpassten damit die letzte Chance, die Meisterschaft noch zu verhindern. Nico Gaiser brachte die Gäste aus Nagold in der 28. Minute in Führung. Gechingen fand lange keine Antwort und verkürzte erst durch Jose Falcon-Lores in der 75. Minute auf 1:2. Doch Nico Gaiser traf in der 76. Minute zum dritten Mal an diesem Tag für Nagold zum 1:3, Kujtim Berisha setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Nagold überzeugte mit einem starken Auftritt und klettert auf 38 Punkte sowie Rang acht. Gechingen verbleibt mit 49 Punkten auf Rang zwei – die Meisterschaft ist rechnerisch vergeben.

Gestern, 17:00 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach SG Oberreichenbach/Würzbach TSF Dornhan TSF Dornhan 6 2 Abpfiff Das Abendspiel gehörte Marvin Keppler. Der Stürmer der SG Oberreichenbach/Würzbach erzielte allein vier Treffer beim 6:2-Heimsieg gegen den TSF Dornhan. Keppler eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, traf erneut in der 22. Minute und erhöhte nach dem Anschlusstreffer von Julian Haas für Dornhan in der 54. Minute mit seinem dritten Tor in der 35. Minute – noch vor der Halbzeit stand es 4:0. Nach der Pause verkürzte Marcel Bohrmann in der 80. Minute auf 4:2, doch Keppler stellte in der 81. Minute mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her. Leopold Hinderer hatte in der 31. Minute ebenfalls getroffen, Dominic Fröhlich setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand. Oberreichenbach/Würzbach springt mit dem Sieg auf 35 Punkte und Rang elf. Für TSF Dornhan, das nun mit 21 Punkten auf dem vorletzten Platz verweilt, wird die Situation im Abstiegskampf immer bedrohlicher.