VfR Sulz gegen SV Gündringen, SF Gechingen gastieren beim SV Eutingen

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Im Verfolgerduell trifft SGM Felldorf/Bierlingen auf Baiersbronn. Felldorf/Bierlingen hat in dieser Saison einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und spielt um die Spitzenplätze mit. Baiersbronn, ebenfalls ein starkes Team, will mit einem Sieg seinen Platz in den oberen Regionen verteidigen. Beide Mannschaften sind für ihren Offensivdrang bekannt, daher dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes und torreiches Duell freuen.

