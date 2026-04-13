VfR Sulz festigt Führung – Gechingen deklassiert Möttlingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald fielen am 21. Spieltag richtungsweisende Entscheidungen, die das Klassement sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller sichtlich prägten. Während der Kampf um die Meisterschaft zwischen dem VfR Sulz und den Sportfreunden Gechingen in eine neue Phase der Intensität eintritt, kämpfen die Vereine am Ende der Tabelle mit hohem Einsatz um den Anschluss. Der Spieltag bot eine Mischung aus taktischer Disziplin und offensiver Entschlossenheit, die in zahlreichen Treffern ihren Ausdruck fand und die Tabellenkonstellation vor dem Saisonendspurt weiter zuspitzte.

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Der SV Gültlingen sicherte sich vor heimischem Publikum einen souveränen Heimerfolg gegen die SG Dornstetten. In der 58. Minute brachte Sammy Rothfuss die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Justin Göppert in der 66. Minute auf 2:0, bevor Jürgen Schechinger bereits in der 67. Minute mit dem Tor zum 3:0 den Endstand besiegelte. Gültlingen verbessert sich damit auf 32 Punkte und belegt den sechsten Tabellenplatz. Dornstetten verbleibt mit 23 Zählern auf Rang 14.

Eine Überraschung gab es in Baiersbronn, wo die abstiegsbedrohten Gäste der SG Ahldorf/Mühlen drei wichtige Punkte entführten. Raphael Hopf avancierte zum Matchwinner, indem er in der 19. Minute zunächst die 0:1-Führung erzielte. In der 67. Minute sorgte Raphael Hopf mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 für die Entscheidung. Baiersbronn rutscht mit 34 Punkten auf den vierten Platz ab, während Ahldorf/Mühlen mit nun 25 Punkten den elften Platz belegt.

In Eutingen entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die keinen Sieger fand. Julian Haas brachte die Gäste in der 41. Minute mit 0:1 in Führung, die Albion Muzaqi bereits in der 42. Minute auf 0:2 ausbaute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte Kai Sieb in der 45.+2 Minute auf 1:2. Nach der Pause gelang Kai Sieb in der 75. Minute der Ausgleich zum 2:2. Die erneute Führung für Dornhan durch Kai Kaltenbach in der 77. Minute (2:3) hielt nicht lange stand, da Henry Sattler in der 85. Minute den 3:3-Endstand markierte. Eutingen steht nun bei 30 Punkten auf Rang acht.

Der 1. FC Altburg untermauerte seine Ambitionen auf das Podium durch einen wichtigen Auswärtssieg. Zunächst ging Wittendorf durch Dominik Schillinger in der 18. Minute mit 1:0 in Führung, doch Jan Brecht glich in der 28. Minute zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel zogen die Altburger durch Luca Malandra (48. Minute, 1:2), Silas Roller (49. Minute, 1:3) und Robert Deda (54. Minute, 1:4) davon. Marco Sumser gelang in der 66. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 2:4-Endstand. Altburg festigt mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz.

In einer ausgeglichenen Partie teilten sich die SG Oberreichenbach/Würzbach und der FV GW Ottenbronn die Punkte. Fabio Mandel brachte die Gäste in der 29. Minute mit 0:1 in Front. Marvin Keppler erzielte in der 51. Minute den 1:1-Ausgleich, bevor Sandro Dennis Niethammer die Hausherren in der 67. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Den Schlusspunkt setzte Eren Berkan Yilmaz in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) mit dem Tor zum 2:2-Ausgleich. Oberreichenbach belegt mit 30 Punkten Platz sieben.

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer beim Gastspiel des Tabellenzweiten in Möttlingen zu sehen. Lucas Schweitzer eröffnete in der 6. Minute den Torreigen (0:1). In der Folge trafen Andreas Kiwranoglou (10. Minute, 0:2), Marco Greiner (11. Minute, 0:3) und erneut Andreas Kiwranoglou (21. Minute, 0:4) sowie Jonathan Tommasi (34. Minute, 0:5). Vor der Pause erhöhte Andreas Kiwranoglou mit seinem dritten Treffer in der 38. Minute auf 0:6. Nach dem Wechsel legte Lucas Schweitzer in der 50. Minute das 0:7 nach. Marcel Fricker verkürzte in der 66. Minute auf 1:7, bevor Lenny Zipperle in der 87. Minute das 1:8 erzielte. Max Drohla markierte in der 90.+1 Minute den 2:8-Endstand. Gechingen bleibt mit 45 Punkten auf Rang zwei.

Tabellenführer VfR Sulz gab sich in Althengstett keine Blöße. Moritz Haible brachte die Gäste in der 12. Minute mit 0:1 in Führung, woraufhin Jonathan Siegel in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. In der Schlussphase keimte bei den Hausherren kurzzeitig Hoffnung auf, als Visar Behrami in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Domenico Mosca stellte jedoch in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:3 den alten Abstand und den Endstand her. Sulz thront mit 47 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze.