VfR Sulz enteilt der Konkurrenz – Torfestivals im Nordschwarzwald

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald fielen am 23. Spieltag Vorentscheidungen, die den Kampf um die Meisterschaft maßgeblich beeinflussen könnten. Während der Tabellenführer seine Vormachtstellung mit beeindruckender Souveränität untermauerte, neutralisierten sich die direkten Verfolger in einem intensiven Schlagabtausch, was die Lücke an der Spitze weiter aufreißt. Auch im Tabellenkeller sorgten deutliche Ergebnisse und unerwartete Wendungen für eine spürbare Veränderung der sportlichen Ausgangslage vor dem Saisonendspurt.

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In einer kampfbetonten Begegnung im unteren Tabellendrittel teilten sich der SV Althengstett und die SG Dornstetten die Punkte. Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Philipp Kilian in der 41. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Hausherren zurück: Jakob Mai markierte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Savino Marotta die Partie in der 67. Minute mit dem 2:1 zugunsten von Althengstett drehte. Doch die Freude währte nicht lange, da David Odenbach in der 73. Minute für Dornstetten zum 2:2-Endstand traf. Beide Teams verharren damit bei nun 27 Punkten auf den Plätzen zwölf und dreizehn.

Die SG Ahldorf/Mühlen sicherte sich in einem torreichen Spiel wichtige Zähler gegen den Abstieg. Raphael Hopferöffnete in der 17. Minute den Torreigen mit dem 0:1. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tobias Schmollinger in der 44. Minute auf 0:2, ehe er in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Die SGM bäumte sich durch Leon Kaiser in der 75. Minute zum 1:3 noch einmal auf, doch Raphael Hopf stellte in der 82. Minute mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Der letzte Treffer von Lucian Lohmüller in der 88. Minute zum 2:4 konnte die Heimniederlage der Felldorfer nicht mehr verhindern.

Der SV Gültlingen untermauerte seine gute Form mit einem deutlichen Heimsieg. Bereits in der 14. Minute brachte Justin Göppert die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt durch Julia Haas, die in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Gültlingen ließ sich jedoch nicht beirren: Marcus Pflieger erzielte in der 38. Minute das 2:1, bevor erneut Justin Göppert in der 54. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit setzte Nick Keuler in der 80. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand.

In Baiersbronn mussten die Hausherren eine bittere Heimniederlage gegen den SV Eutingen hinnehmen. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie markierte Kai Sieb in der 41. Minute die 0:1-Führung für die Gäste. Baiersbronn drängte nach der Pause auf den Ausgleich und wurde in der 74. Minute belohnt, als Timm Schuler zum 1:1 traf. In der Schlussphase bewies Eutingen jedoch die größere Entschlossenheit: Christian Laudenbach erzielte in der 82. Minute den Siegtreffer zum 1:2, wodurch Eutingen in der Tabelle mit nun 34 Punkten den siebten Platz festigt.

Eine kalte Dusche erlebte der SV Wittendorf gegen den FV GW Ottenbronn. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 4. Minute durch Lukas Weber mit 0:1 in Führung. Eren Yilmaz (37. Minute) und Fabio Mandel(40. Minute) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 0:3 in die Höhe. Wittendorf bewies in der zweiten Halbzeit Moral und kam durch Roman Rieger in der 55. Minute zum 1:3-Anschluss. Als Marco Sumser in der 72. Minute das 2:3 erzielte, keimte noch einmal Hoffnung auf, doch Ottenbronn rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Im absoluten Spitzenspiel der Verfolger sahen die Zuschauer in Altburg eine dramatische erste Halbzeit. Andreas Kiwranoglou brachte die Gäste aus Gechingen in der 28. Minute mit 0:1 in Front. Altburg reagierte furios: Zsolt Baloghglich in der 32. Minute zum 1:1 aus, und nur eine Zeigerumdrehung später drehte Jan Brecht die Partie in der 33. Minute zum 2:1. Die Sportfreunde schlugen jedoch noch vor der Pause zurück, als Kevin Hörner in der 38. Minute den 2:2-Ausgleich markierte. Da in der zweiten Hälfte keine weiteren Tore fielen, blieb es beim Remis, das vor allem dem Tabellenführer in die Karten spielt.

Der VfR Sulz demonstrierte beim Gastspiel in Oberreichenbach die eiskalte Effizienz eines Meisterschaftskandidaten. Domenico Mosca brachte den Spitzenreiter bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung. Zwar gelang Marvin Stoll in der 27. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, doch noch vor der Pause stellte Benedikt Hildebrandt in der 40. Minute auf 1:2. In der zweiten Halbzeit ließen die Sulzer keine Zweifel mehr aufkommen: Ein Doppelschlag durch Felix Plocher (67. Minute) und Jonathan Siegel (68. Minute) erhöhte auf 1:4, ehe Philipp Rumpel in der 80. Minute den 1:5-Endstand besorgte. Sulz baut seinen Vorsprung damit auf vier Punkte aus.