VfR Sulz baut Führung aus – Verfolgerfeld rückt enger zusammen Bezirksliga Nordschwarzwald: Der 19. Spieltag klärt die Fronten im Aufstiegsrennen und verschärft den Abstiegskampf. von LS · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald brachte der 19. Spieltag eine Festigung der Machtverhältnisse an der Spitze sowie wichtige Entscheidungen im Tabellenkeller. Während der Tabellenführer seine Ambitionen mit einer konzentrierten Leistung untermauerte, sorgten knappe Ergebnisse und torreiche Begegnungen für erhebliche Verschiebungen innerhalb der Verfolgergruppe. Die sportliche Intensität auf den Plätzen verdeutlichte, dass in dieser Phase der Saison jeder Fehler unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation hat, wobei vor allem die Effizienz im Abschluss den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage markierte.

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Der Spitzenreiter VfR Sulz unterstrich seine Favoritenrolle mit einem souveränen Auftritt in Gültlingen. Kurz vor der Pause stellte die Mannschaft die Weichen auf Sieg: Philipp Rumpel erzielte in der 41. Minute das 0:1, woraufhin Dennis Mutschler Jr. in der 44. Minute auf 0:2 erhöhte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Felix Haible in der 49. Minute das 0:3 nach. Zwar gelang Jürgen Schechinger in der 63. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, doch Domenico Mosca stellte nur eine Zeigerumdrehung später in der 64. Minute den 1:4-Endstand her. Sulz festigt damit mit 41 Punkten den ersten Tabellenplatz.

In einer kampfbetonten Partie sicherte sich der SV Eutingen drei wichtige Punkte gegen die SG Dornstetten. J. Fauss brachte die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der 31. Minute baute K. Sieb den Vorsprung auf 2:0 aus. Dornstetten bemühte sich in der Folge um den Anschluss, kam jedoch durch M. Ahmed Sicid in der 79. Minute nur noch zum 2:1. Eutingen verbessert sich mit nun 28 Punkten auf den achten Rang, während Dornstetten mit 23 Zählern auf Platz zwölf verweilt.

Im direkten Duell im Tabellenkeller gelang der SG Ahldorf/Mühlen ein wichtiger Auswärtssieg. Niklas Jahn erzielte bereits in der 4. Minute die frühe Führung zum 0:1. In der 37. Minute erhöhte Raphael Hopf auf 0:2. Nach der Pause keimte bei den Gastgebern Hoffnung auf, als Lamin Bojang in der 64. Minute auf 1:2 verkürzte. Diese hielt jedoch nicht lange an, da Raphael Hopf in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 den Endstand besiegelte. Ahldorf/Mühlen rückt damit punktgleich an Nagold II heran.

Eine dramatische Schlussphase entschied die Begegnung in Wittendorf zugunsten der Gäste. Max Keppler brachte die SG Oberreichenbach/Würzbach bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung. Wittendorf antwortete prompt durch Allesandro Iantorno in der 9. Minute (1:1) und ging durch Radion Eckert in der 36. Minute mit 2:1 in Front. In der zweiten Halbzeit glich erneut Max Keppler in der 58. Minute zum 2:2 aus. In der Nachspielzeit sicherte Marvin Keppler in der 90.+3 Minute den Gästen den 2:3-Sieg. Wittendorf bleibt trotz der Niederlage mit 31 Punkten auf Rang fünf.

Der 1. FC Altburg feierte einen Arbeitssieg beim Tabellenschlusslicht. Zunächst ging Möttlingen durch Marcel Fricker in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Luca Malandra glich in der 39. Minute zum 1:1 aus und erzielte in der 45. Minute die 1:2-Halbzeitführung. Silas Roller erhöhte in der 53. Minute auf 1:3, bevor Luca Malandra in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer zum 1:4 die Entscheidung herbeiführte. Andreas Essig verkürzte in der 87. Minute lediglich auf den 2:4-Endstand. Altburg klettert damit auf den dritten Tabellenplatz.

Ottenbronn legte in Althengstett einen furiosen Start hin: Eren Berkan Yilmaz erzielte in der 7. und 10. Minute einen schnellen Doppelpack zum 0:2. Dino Telalovic verkürzte in der 12. Minute auf 1:2. Noch vor der Pause erhöhten Fabio Mandel in der 38. Minute (1:3) und Micael Marques in der 45.+2 Minute auf 1:4. In der zweiten Hälfte gelang Visar Behrami in der 79. Minute nur noch das Tor zum 2:4. Ottenbronn stabilisiert sich damit mit 23 Punkten auf Platz elf.

Die Sportfreunde Gechingen hielten den Druck auf den Spitzenreiter durch einen verdienten Sieg aufrecht. Jonathan Tommasi markierte in der 30. Minute die 0:1-Führung für den Tabellenzweiten. In der Schlussphase sorgte Andreas Kiwranoglou in der 84. Minute mit dem Tor zum 0:2 für die Entscheidung. Gechingen bleibt mit 39 Punkten der direkte Verfolger von Sulz.