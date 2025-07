VfR Sommerfest-Fußballtage 2025 vom 18. bis 20. Juli

Sportlicher Höhepunkt ist die Partie Stuttgarter Kickers gegen die TSG Hoffenheim U23

(eb) Die Vorbereitungen beim VfR Gommersdorf auf die Fußballtage 2025, die vom 18. bis 20. Juli über die Bühne gehen, laufen schon seit Jahren nach gewohntem Schema ab. Die Zuständigen des VfR Kollegium haben wieder mal hervorragende Arbeit geleistet, um an den drei Tagen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Letzte Handgriffe müssen dann in dieser Woche von den fleißigen Helfern zuvor noch erledigt werden. Sportlich messen sich wie schon seit vielen Jahren zuerst am Freitag (17 Uhr) die Fußballer der Firmen und der Betriebe. In diesem Jahr haben sich sage und schreibe 23 Mannschaften angemeldet. Gespielt wird auf vier Kleinspielfelder mit fünf Feldspielern und einem Torwart. Ab 21 Uhr unterhält „Michl and Friends“ mit Party- und Classic-Rock vom Feinsten die Anwesenden. Der Samstag beginnt um 13:30 Uhr mit zwei D-Jugend Turnieren. Zehn Mannschaften spielen in zwei Gruppen, um dann über Kreuz die Plätze auszuspielen. Parallel läuft mit fünf Mannschaften ein Turnier, bei dem jeder gegen jeden spielt. Um 17 Uhr folgt dann der sportliche Höhepunkt der VfR-Fußballtage mit dem Testspiel des Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen die U23 der TSG 1899 Hoffenheim. Die Zweite der TSG 1899 wurde vergangene Saison souverän in der Regionalliga Südwest Meister und startet demnächst in der 3. Liga. Gespannt sind nicht nur die Fußballfans im Jagsttal auf den Auftritt des Influecer Nader Jindaoui (28), der seit ein paar Tagen aus den USA kommend nun die Kickschuhe für den Kraichgau Club schnürt und im Team zu einer festen Größe werden will. Vor der Partie erhält die Gommersdorfer Sportanlage einen neuen Namen. Die „Blauen“ aus Degerloch am Fernsehturm streben, wie in den letzten Jahren so auch in der kommenden Spielzeit, einen Platz ganz vorne an. Da der Start sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga in 14 Tagen erfolgt, dürfen die Zuschauer gespannt sein, wie weit die beiden Mannschaften in ihrer Vorbereitung sind. Der Sonntag (10 Uhr) gehört, bis auf das Abschlussspiel um 17 Uhr, ganz den Jugendteams aus nah und fern. Insgesamt werden 55 Jugend Teams der Bambini, E- und F-Jugend ihr Können zeigen. Auf das U14-Turnier (10.30 Uhr) dürfen sich Fußballkenner freuen, denn schon inden letzten Jahren wurde von diesen Mannschaften exzellente Fußballkost geboten. Einen optimalen Abschluss der Gommersdorfer Fußballtage ist dann die Partie der heimischen Verbandsligamannschaft gegen den Neu-Landesligisten VfK Diedesheim im Rahmen der 1. Runde des Badischen Verbandspokal. Pikanterie am Rande: Der langjährige Trainer des VfR, Peter Hogen, trainiert die Diedesheimer seit zweieinhalb Jahren. Keine leichte Aufgabe also für die Gommersdorfer, denn den Großteil der Jagsttäler kennt Hogen noch gut aus seiner Zeit in Gommersdorf. „Dann müssen eben die überraschen, die er nicht kennt“, meint mit einem Lächeln auf den Lippen Fördermitglied Wolfgang Holz dazu und hofft insgeheim auf seinen VfR, dass er die erste Runde im Pokal übersteht.