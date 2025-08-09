VfR Sinnersdorf II peilt nach starker Rückrunde die Top 4 an

Nach einer durchwachsenen Hinrunde und einer starken Rückserie will der VfR Sinnersdorf II in der kommenden Saison oben mitspielen. Trainer Marco Klein (42), der gemeinsam mit Dario Bartolli (26) das Team betreut, blickt zuversichtlich auf die Spielzeit in der Kreisliga D3 Köln.

„Die Hinrunde war mit 13 Punkten mittelmäßig, die Rückrunde dagegen war aus unserer Sicht überragend mit 26 Punkten. Die Mannschaft hat sich mit den Neuzugängen gut eingespielt und harmoniert“, sagt Klein.

Am Sonntag startete die Vorbereitung – allerdings noch nicht mit voller Besetzung. "Es könnten mehr Leute beim Training sein. Aber das ist dem Urlaub geschuldet", erklärt der Coach. Sportlich sieht er die Entwicklung positiv: "Alle ziehen super mit."

Nach Platz acht im Vorjahr hat sich Sinnersdorf II viel vorgenommen. „Ziel ist definitiv Platz 1-4 aufgrund der letzten Rückrunde“, betont Klein. Titelfavorit ist für den 42-Jährigen jedoch ein anderer Klunb: "Aufgrund der Investitionen würde ich den FC Chorweiler mit zu den Favoriten zählen."

Kader im Umbruch – Abgänge, Neuzugänge und Rückkehrer

Personell gab es mehrere Veränderungen. „Drei Jungs – Sükrü Sahan, Mehmet Demirdag und Christopher Rebholz – haben wegen familiären Zuwachs aufgehört. Zwei Jungs haben den Verein gewechselt, da sie umgezogen sind“, berichtet Klein.

Dem stehen wichtige Verstärkungen gegenüber: „Mit Marco Besser haben wir einen neuen Innenverteidiger bekommen, einen Rückkehrer mit Juel Stammel und einen Spieler aus der A-Jugend. Mal sehen, was noch bis Saisonbeginn alles passiert.“