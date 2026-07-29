VfR setzt sich souverän durch – Barbing kämpft,

Der VfR Regensburg fand jedoch schneller ins Spiel und erzielte in der 9. Minute bereits die vermeintliche Führung. Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer, denn Schiedsrichter Martin Winkler entschied auf Abseits. Die Warnung war damit ausgesprochen: Der VfR machte nun ordentlich Druck.

Schon mit dem Anpfiff um 19:02 Uhr war zu erkennen, dass sich beide Mannschaften zunächst einmal beschnuppern wollten. Die ersten Minuten waren geprägt von zahlreichen Fehlpässen im Mittelfeld, wobei der VFR Regensburg Feldvorteile hatte.

In der 19. Minute setzte sich VfR-Spieler Robert Bierzynski auf der rechten Seite durch und flankte gefährlich in die Mitte. Barbing konnte zunächst klären, musste sich aber direkt im Anschluss der nächsten Kopfballchance des VfR erwehren. Kurz darauf versuchen die Einheimischen selbst ihr Glück: Eine Flanke von links fand Florian Semsch, deren Ablage in die Mitte wurde jedoch eine sichere Beute des VfR-Keepers Cenk Cadirci. In der 25. Minute dann eine Großchance von Eugen Frei. Der macht eine schöne Pirouette, zieht nach innen auf Höhe des Sechszehners aber der Abschluss zu harmlos und leichte Beute für den Torwart. Nach der Trinkpause ging es munter weiter. In der 31. Minute entwickelte sich ein wildes Gestochere im Strafraum des VfR. Gefühlt durfte jeder einmal gegen den Ball treten, doch das Runde wollte einfach nicht ins Eckige.

Nur zwei Minuten später strich der nächste Abschluss über das Barbinger Tor. Die Gäste schnürten den TV Barbing zunehmend in der eigenen Hälfte ein. Ein Foul an Barbings Andreas Kaiser ließ der Schiedsrichter laufen und entschied auf Vorteil – eine Entscheidung, die am Ende allerdings keinen Vorteil brachte.

Zwei Minuten später war es dann soweit: Elfmeter für den VfR. Leutrim Beqaj ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte souverän flach ins rechte Eck. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Barbing reagierte sofort und brachte mit Alex Frei und Matthias Schnabel frische Kräfte ins Spiel. Doch zunächst blieb der VfR am Drücker. In der 37. Minute verhinderte der Barbinger Torwart Robert Könitzer mit einer starken Parade an die Latte das mögliche 2:0 und bewahrte seine Mannschaft vor einem noch höheren Rückstand.

Lange hielt das allerdings nicht. Nach einer Ecke in der 38. Minute setzte sich zum wiederholten Male Robert Bierzynski im Kopfballduell durch und erzielte das 0:2. Dazwischen versuchte sich Barbings Andreas Kaiser mit einem Distanzschuss den Anschluss herzustellen, doch der Ball flog deutlich über das Tor bzw. ein weiterer Schuss daneben. Es folgten gelbe Karten für Barbings Mergim Shahini sowie später für Roman Herdt. Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt – wieder Elfmeter für den VfR. Diesmal schlug der Ball links unten ein. Eiskalt verwandelte erneut Leutrim Beqaj, 3:0.

Zweite Halbzeit: Barbing bemüht, VfR bleibt souverän

Mit Beginn der zweiten Hälfte versuchte Barbing noch einmal alles. Der VfR prüfte zunächst mit einem Direktschuss aus rund zehn Metern den Torwart, doch wirklich gefährlich wurde es dabei nicht.

Nach einem weiteren Wechsel bei Barbing folgten mehrere Offensivaktionen. Shahini versuchte es aus der Distanz, allerdings ohne Erfolg. Wenig später brachte ein Freistoß zwar Gefahr, doch der VfR-Torwart faustete den Ball sicher aus der Gefahrenzone. Der Nachschuss fiel einem Barbinger Spieler praktisch vor die Füße – eine große Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 83. Minute fiel dann tatsächlich der Anschlusstreffer. Der Abwehrspieler vom VFR spielt den Ball zu kurz zu seinem Torwart zurück und Michael Mainka schnappt sich den Ball, umkurvt den Torwart und versenkt zum 1:3 Anschlusstreffer.

Der Treffer gab Barbing Auftrieb. Es folgten mehrere Ecken – eine, zwei, drei hintereinander. Leider blieb jede einzelne ungefähr so gefährlich wie ein nasser Bierdeckel. Standards gehörten an diesem Abend definitiv nicht zu den Barbinger Kernkompetenzen.

Ein weiterer Treffer der Gastgeber wurde wegen angeblichen Abseits aberkannt. Das wäre die Chance nochmal gewesen hier ran zukommen. Trotzdem war nun deutlich mehr Einsatz und Wille zu erkennen. Freistöße aus aussichtsreicher Position konnten jedoch ebenfalls nicht genutzt werden. Mal landete der Ball in der Mauer, mal fehlte die Präzision.

Auch in den Schlussminuten stemmte sich Barbing gegen die Niederlage. Ein Handspiel des VfR brachte noch einen Freistoß, doch Matthias Biela schoss den Ball direkt in die Mauer. Die anschließende Ecke verpuffte ebenfalls wirkungslos.

Den Schlusspunkt setzte schließlich der VfR mit einem weiteren Treffer. Wieder eine Standardsituation in Form einer Ecke. Der Ball kommt hoch auf den kurzen Pfosten. Torwart Könitzer kann den Ball nicht festhalten und somit ist der Endstand von 1:4 hergestellt.

Fazit

Der VfR war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, erspielte sich deutlich mehr Chancen und gewann auch verdient. Barbing zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit Moral und kämpfte bis zum Schluss. Allerdings fehlte es im Abschluss und besonders bei den Standards an Durchschlagskraft. Die zahlreichen Ecken sorgten zwar für Bewegung im Spiel, aber weniger für Herzrasen beim VfR-Torwart.

Jetzt ist erstmal Sommerpause und Mitte September geht es dann wieder weiter.