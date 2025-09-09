VfR Reserve mit wichtigem Auwärtspunkt

Im ersten Auswärtsspiel der Saison konnte unsere „Zweite“ erneut überzeugen und sich mit einem verdienten 1:1-Unentschieden beim favorisierten VfR Merzhausen einen wichtigen Punkt sichern. Nach dem Remis zum Auftakt ist es bereits das zweite Unentschieden in Folge – ein gelungener Start in die neue Runde.

Von Beginn an zeigte sich das Team gut eingestellt und präsentierte über 90 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Defensiv stand man kompakt und diszipliniert, ließ nur wenige Chancen zu. Im Spiel nach vorne fehlte allerdings häufig die Genauigkeit beim letzten Pass, sodass es zur Pause torlos blieb. Geleitet wurde die Partie souverän von Schiedsrichter Thomas Winterhalder (SF Eintracht Freiburg).

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit und gingen in der 48. Minute durch Alkaly Bangoura verdient mit 1:0 in Führung. Merzhausen drängte auf das 2:0, doch Hausen II hielt mit viel Moral und Einsatz dagegen – ganz im Geiste des Außenseiters, wie es Batuhan Boz nach dem Spiel formulierte: „Auf dieser Topanlage wollten wir unbedingt bestehen.“