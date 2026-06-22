VfR Regensburg hat sich ordentlich verstärkt Beim Kreisklassisten, der bei seiner Kaderplanung vor allem auf junge Spieler baut, herrscht Aufbruchstimmung von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die sportlichen Leiter Dennis Wagner (links) und Gentrit Grajqevci (rechts) mit den neuen Spielern Besir Aluz, Dionis Ramadani, Matteo Gjinaj, Aye Chan Maung, Marcel Gasch und Danut Merutiu (von links). Es fehlen Jetmir Beqaj und Yannick Paksa. – Foto: Picsessence

Eine durchwachsene Spielzeit hat der VfR Regensburg in der Kreisklasse 2 hinter sich. Als Zwölfter im End-Klassement entging man knapp der Abstiegs-Relegation. Nach der Winterpause war jedoch ein klarer Aufschwung erkennbar – sportlich wie im Verein. Nicht nur deshalb herrscht hinsichtlich der neuen Saison eine Aufbruchstimmung. Festzumachen ist das mitunter an vielen neuen Spielern, die nun für einen gesunden Konkurrenzkampf sorgen. Unter die „Neuen“ fallen mehrere Rückkehrer.

Aus dem externen Regal verstärkte sich der VfR siebenfach. Aus der U19 des BSC Regensburg kommt mit Matteo Gjinaj (18) und Dionis Ramadani (18) ein Spielerduo. „Beide bringen großes Potenzial mit, waren bereits bei uns in der Jugend“, so Dennis Wagner, der seit letztem Oktober gemeinsam mit Gentrit Grajqevci die sportliche Führung innehat. Mit Aye Chan „Eric“ Maung (34) vom Ligakollegen SG Schwabelweis/DJK Nord, dem Bezirksliga-erprobten Marcel Gasch (23) vom TB/ASV Regenstauf sowie dem zuletzt pausierenden Jetmir Beqaj (30) vom SC Regensburg gibt es drei weitere Rückkehrer. „Eric war bei uns A-Jugend-Trainer und möchte ein Baustein werden, um die Jungs von der Jugend an den Herrenbereich heranzuführen. Marcel hat sich nach zwei Regenstauf-Jahren trotz Angeboten von Kreis- und Bezirksligisten für uns entschieden. Und Jety hat wieder mehr Zeit für Fußball und Bock auf den Weg, den wir gehen wollen“, skizziert Wagner.



Außerdem hat sich der Stadtklub mit Yannick Paksa (20) vom FSV Steinsberg und Besir Aluz (19) von Fortuna Regensburg II verstärkt. „Yannick wollten wir letzten Jahr schon haben, nun hat es geklappt. Ein technisch und körperlich sehr starker Spieler mit sehr viel Potenzial. Besir ist über einen unserer neuen Spieler auf uns aufmerksam geworden und möchte den Spaß am Fußball wieder zurückgewinnen. Er hat im Training einen sehr guten, frischen und motivierten Eindruck hinterlassen.“ Als gefühlter Neuzugang darf Maximilian Damm bezeichnet werden. Der 28-Jährige ist nach einer Fußverletzung und längerer Zwangspause inzwischen wieder einsatzfähig, was Wagner besonders freut: „Er ist für die Mannschaft als Mensch und Spieler ganz wichtig.“





Generell sagt der sportliche Leiter über die Kaderplanung: „Wir wollen den Weg mit jungen Spielern gehen, was die letzten Jahre verpasst wurde. Der Kader für beide Mannschaften ist sehr breit und es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Auch das war zuletzt nicht so.“ Neben den externen Neuzugängen kommen heuer mehrere Spieler aus der Jugend heraus, die man ebenfalls mit einbauen will. Über das „Sprungbrett“ 2. Mannschaft kann sich jeder für Höheres beweisen. Den Sprung ins Kreisklassenteam schaffte letzte Saison mit viel (Trainings-)Fleiß beispielsweise Nachwuchsmann Chya Salhi. „Jeder Spieler ist hochmotiviert und hat Bock auf die neue Saison. Man merkt seit der Winterpause einen klaren Aufschwung im Verein. Zusammenhalt und Stimmung sind sehr gut“, berichtet Dennis Wagner Erfreuliches.



Die Ziele für die kommende Saison in der Kreisklasse 2 benennt der Funktionär so: „Die Jugend bestmöglich an den Herrenbereich heranführen und schönen Fußball spielen, der die Zuschauer wieder animiert, auf den Sportplatz zu kommen. Alles andere lassen wir ohne Druck auf uns zukommen – in einer unserer Meinung nach dieses Jahr sehr starken Liga.“ Auch infrastrukturell geht es vorwärts beim VfR Regensburg. Fürs Jahr 2027 ist der Bau eines neuen Fußballplatzes geplant.