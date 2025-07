VfR Pfaffenweiler verpflichtet Patrick Hug als Co-Trainer

Der 28-Jährige ist im Besitz der Trainer B-Lizenz und wird ab sofort an der Seite von Dennis Gollembeck und Christian Jenne tätig sein. In den vergangenen zwei Jahren trainierte Hug erfolgreich die A-Junioren des FC Bad Krozingen in der Landesliga, wo er wichtige Erfahrungen in der Entwicklung junger Talente sammelte.

„Mit Patrick Hug gewinnen wir einen hochmotivierten Co-Trainer, der mit viel Leidenschaft und Fußballverstand an seine Aufgaben herangeht. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend in unser Trainerteam“, sagt Cheftrainer Dennis Gollembeck.