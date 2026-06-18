VfR Pfaffenweiler meldet vier Neuzugänge

Die sportliche Leitung, Frank Hermann und Lorenz Kunisch, haben gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Dino Saggiomo die Vorbereitung auf die neue Saison eingeläutet und die Neuzugänge offiziell im Schneckental begrüßt:

Wir freuen uns sehr, dass wir diese vier Jungs für unseren Weg beim VfR Pfaffenweiler begeistern konnten. Sie passen sportlich wie charakterlich perfekt nach Pfaffenweiler.

Cheftrainer Dino Saggiomo ergänzt:

Auch von mir ein herzliches Willkommen, Männer! Mit Joel Rappenecker und Philemon Petalotis bekommen wir zwei Jungs aus Bollschweil, die genau wissen, worauf es ankommt. Maximilian Michel bringt frischen Wind aus Gundelfingen mit und mit Moritz Matthiss rückt ein hungriges Talent aus unserer eigenen Jugend fest nach oben. Ihr bringt genau die richtige Mischung aus Ehrgeiz und Mentalität mit. Lasst uns die Vorbereitung nutzen, um als Team zusammenzuwachsen, und gemeinsam Vollgas für den VfR geben!“