VfR Oberhausen und FC Welheim gegen die eigene Zweite

Denn sowohl der VfR 08 Oberhausen am Samstag, sowie Doppel-Aufsteiger FC Welheim trifft am 5. Spieltag auf sich selbst. Man darf gespannt sein, inwiefern es hier zu einem "üblichen" Aufeinandertreffen kommen kann.

Besonders interessant dürfte zeitgleich das Derby zwischen dem FC Sterkrade 72 und Glück-Auf Sterkrade sein. Letztmals trafen die beiden Vereine im Jahr 2022 aufeinander. An der Tabellenspitze wollen unterdessen der SC Buschhausen, 1. FC Hirschkamp und TSV Safakspor die jeweils noch makellose Bilanz weiter aufpolieren.