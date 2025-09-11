 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der VfR 08 spielte gegen die eigene zweite Mannschaft.
Der VfR 08 spielte gegen die eigene zweite Mannschaft. – Foto: Michael Werner

VfR Oberhausen und FC Welheim gegen die eigene Zweite

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Mit dem SC Buschhausen, FC Welheim und VfR Oberhausen sind gleich drei Teams doppelt in der Liga vertreten. So kommt es am 5. Spieltag zum Kuriosum.

Denn sowohl der VfR 08 Oberhausen am Samstag, sowie Doppel-Aufsteiger FC Welheim trifft am 5. Spieltag auf sich selbst. Man darf gespannt sein, inwiefern es hier zu einem "üblichen" Aufeinandertreffen kommen kann.

Besonders interessant dürfte zeitgleich das Derby zwischen dem FC Sterkrade 72 und Glück-Auf Sterkrade sein. Letztmals trafen die beiden Vereine im Jahr 2022 aufeinander. An der Tabellenspitze wollen unterdessen der SC Buschhausen, 1. FC Hirschkamp und TSV Safakspor die jeweils noch makellose Bilanz weiter aufpolieren.

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Sa., 13.09.2025, 17:30 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
17:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
13:00

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:15

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
19.09.25 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 II - 1. FC Hirschkamp
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - BV Osterfeld 1919
21.09.25 SV Adler Osterfeld - FC Sterkrade 72
21.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 - TSV Safakspor Oberhausen
21.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TB Oberhausen 1889
21.09.25 FC Welheim - Spvgg Sterkrade-Nord II

Markus BeckerAutor