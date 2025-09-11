VfR Oberhausen und FC Welheim gegen die eigene Zweite

Denn sowohl der VfR 08 Oberhausen am Samstag, sowie Doppel-Aufsteiger FC Welheim trifft am 5. Spieltag auf sich selbst. Man darf gespannt sein, inwiefern es hier zu einem "üblichen" Aufeinandertreffen kommen kann.
Besonders interessant dürfte zeitgleich das Derby zwischen dem FC Sterkrade 72 und Glück-Auf Sterkrade sein. Letztmals trafen die beiden Vereine im Jahr 2022 aufeinander. An der Tabellenspitze wollen unterdessen der SC Buschhausen, 1. FC Hirschkamp und TSV Safakspor die jeweils noch makellose Bilanz weiter aufpolieren.
6. Spieltag
19.09.25 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 II - 1. FC Hirschkamp
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - BV Osterfeld 1919
21.09.25 SV Adler Osterfeld - FC Sterkrade 72
21.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 - TSV Safakspor Oberhausen
21.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TB Oberhausen 1889
21.09.25 FC Welheim - Spvgg Sterkrade-Nord II
