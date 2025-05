VfR Oberhausen schnappt sich fünf Leistungsträger aus Alstaden

Der VfR 08 Oberhausen hat auf dem Transfermarkt früh Nägel mit Köpfen gemacht – und das mit Nachdruck. Gleich fünf Spieler wechseln vom Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden an die Tiroler Straße: Fabio Saporito, Timo Mrozek, Dustin Masek, Can Luca Gad und Jannik Haferkamp verstärken den A-Ligisten zur neuen Saison.

Besonders auffällig ist die Verpflichtung von Torjäger Timo Mrozek. Der 22-Jährige erzielte in der laufenden Bezirksligasaison 17 Treffer für Alstaden und bringt somit echte Offensivpower mit. „Ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht – genau so einen wollten wir“, heißt es aus dem Umfeld des VfR 08.

Mit Dustin Masek und Can Luca Gad kommen zudem zwei echte Dauerbrenner, die jeweils 17 Einsätze in dieser Saison für SW Alstaden absolvierten und für ihre Konstanz bekannt sind. In der Defensive verstärkt Jannik Haferkamp das Team, der in zehn Spielen als zuverlässiger Verteidiger auflief.

Ein besonderer Transfer ist auch die Rückkehr von Fabio Saporito. Der Offensivspieler war bereits bis 2021 beim VfR aktiv. Seit seinem Abgang arbeitete der Verein immer wieder an einer Rückholaktion – nun ist sie geglückt. „Fabio kennt den Verein, die Mentalität und bringt enorm viel Qualität mit“, schilderten die Mannschaftsverantwortlichen.