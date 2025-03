VfR Oberhausen empfängt Osterfeld zum Duell der Gegensätze

Das Feld in der Spitzengruppe könnte sich am kommenden Spieltag weiter auseinanderziehen. Während der SC Buschhausen gegen den SV Sarajevo weiter fleißig punkten darf, muss der punktgleiche Tabellenzweite Dostlukspor Bottrop zunächst nur tatenlos zuschauen. Dahinter sorgten die Leistungen des VfR Oberhausen in den vergangenen Wochen für Eindruck. Für den Kontrahenten BV Osterfeld gilt es wiederum, sich aus der Abwärtsspirale zu befreien.