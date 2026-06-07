VfR Nierstein steigt trotz Sieges aus der Bezirksliga ab Der VfR gewinnt gegen den SV Katzweiler und bewahrt sich die Chance auf den Klassenverbleib +++ Doch am Ende bleibt die Schützenhilfe aus von Michael Heinze · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Nierstein hat die Minimalchance auf den Klassenerhalt gewahrt. – Foto: Dinger

GÖLLHEIM. Die Fußballer des VfR Nierstein haben alles versucht, um ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen zu wahren. Am späten Freitagabend setzten sie sich im Entscheidungsspiel der Verlierer der Runde der Tabellen-13. der Bezirksligen vor 250 Fans auf dem Kunstrasen in Göllheim gegen Westpfalz-Vertreter SV Katzweiler mit 6:3 (2:2, 2:2, 1:1) im Elfmeterschießen durch. Allerdings blieb die benötigte Schützenhilfe aus. Durch die 2:3-Niederlage des TB Jahn Zeiskam gegen den SVC RW Wittlich verpassten die Pfälzer den Aufstieg in die Oberliga. Dadurch steigt die TSG Bretzenheim aus der Verbandsliga ab, was wiederum den Abstieg des VfR Nierstein aus der Bezirksliga Rheinhessen besiegelt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. In der regulären Spielzeit hatte Kapitän Michael Steffens beide Treffer für die Niersteiner markiert. Erst verwandelte er nach Foul an ihm selbst – vorausgegangen war ein langer Ball von Keeper Sebastian Neef und eine Gegenbewegung von Tobias Kerz – den fälligen Elfer zum 1:1-Ausgleich (43.). Dann war Steffens nach einem Chipball von Kerz aus zwölf Metern per Heber über den SVK-Torwart erfolgreich (69.).

Katzweiler hatte durch Dennis Michel (8.) und Marcel Meinen (65.) jeweils eine Führung vorgelegt. „Wir sind nur mit einem Außenverteidiger angereist, weil der Rest im Urlaub war – und Ferhat Gündüz musste sich auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger noch orientieren“, schilderte VfR-Coach Nico Augustin die Szene, die zum 0:1 führte. „Aber danach war Ferhat bärenstark.“ Das 1:2 fiel nach einem Fehler im Aufbau, als sich Meinen gegen Niersteins Innenverteidiger Tim Gerhardt und Bastian Krummeck durchsetzte. Im Elferroulette verwandelten die Niersteiner vor 80 mitgereisten Fans alle vier Schüsse durch Krummeck, Steffens, Tweety Nkwane Nkwane und Keeper Neef, während die Westpfälzer zweimal nur den Pfosten trafen. Bereits in der Verlängerung hatte der SVK Pech bei zwei Lattenkopfbällen (100., 114.).