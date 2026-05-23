VfR Nierstein gegen Fontana Finthen: Nur ein Sieg zählt Abstiegskracher in der Bezirksliga! Für den VfR Nierstein und Fontana Finthen geht es am letzten Spieltag um alles +++ Heißt: Verlieren verboten, denn auch die Konkurrenz macht Druck von Benedikt Palm und Franziska Donauer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Ein Jahr zurück, Saisonfinale 2025: Finthens Donat Bodog (in Weiß) versucht gegen Niersteins Dominik Takken an den Ball zu kommen. Archivfoto: Stefan Sämmer/sfs

Nierstein. Eigentlich wollte der VfR Nierstein eine ganz entspannte Saison spielen. Wurde allerdings nichts draus. Ganz im Gegenteil. Denn plötzlich findet sich der rheinhessische Bezirksligist in einem Abstiegskampf wieder, der nicht weniger als Thriller-Potential à la Sebastian Fitzek mit sich bringt. Die gute Nachricht für den VfR: Die Niersteiner haben alles in der eigenen Hand. Mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr/LIVE im Stream bei der Allgemeinen Zeitung) ist der Klassenerhalt sicher. Die pikante Nachricht: Der Gegner hört auf den Namen Fontana Finthen, seines Zeichens selbst abstiegsgefährdet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Vier Teams im Abstiegskampf der Bezirksliga Rheinhessen Und in dieser insgesamt ziemlich geladenen Konstellation gibt es eine weitere Neuigkeit, die beiden Teams wenig schmecken dürfte: Der VfL Gundersheim, der neben dem TuS Wörrstadt ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpft, spielt zu Hause gegen den Tabellenletzten Fortuna Mombach. „Da kann Gundersheim fast schon mit drei Punkten planen“, sagt Nierstein-Coach Nico Augustin. Heißt in der Kurzfassung für sein Team: Ein eigener Sieg ist Pflicht, „um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen“. Und Augustin schiebt selbstbewusst nach: „Das streben wir an.“

>>> ZUM LIVESTREAM Eine Drucksituation, für die der VfR Nierstein außerdem schon geprobt hat. Zum einen im vergangenen Jahr, als es im Saisonfinale ebenfalls um den Klassenerhalt ging (übrigens auch damals gegen Finthen). Und zum anderen am vergangenen Spieltag, als der VfR mit 4:1 gegen Wörrstadt siegte. „Bei einer Niederlage hätte es ziemlich übel ausgesehen“, gesteht Augustin, „dementsprechend wissen wir, dass wir in solchen Situationen die richtigen Mittel finden, um uns dem zu stellen.“