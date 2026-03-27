VfR Neumünster: „Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen“

Besondere Erinnerungen haften noch an das Hinspiel im Marschwegstadion, als Martin Genz bei der KTS gerade erst die Nachfolge als Chefcoach von Rene Sixt angetreten hatte. Am 20. September konnte sich der Aufsteiger damals noch etwas überraschend mit 4:3 durchsetzen. Nun möchte man sich beim VfR natürlich vor eigenem Publikum gerne für die damalige Niederlage revanchieren.

„Ich glaube, man kann sich auf ein spannendes Spiel freuen"

Zur sportlichen Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen die Kaltenkirchener TS befragt, sagte VfR-Trainer Danny Cornelius: „Ich glaube, man kann sich auf ein spannendes Spiel freuen. Die KTS hat sich in der Liga gefunden und zeigt die Leistungen, weshalb sie letztes Jahr im Pokalfinale stand und aufgestiegen ist.“

Zwar dürfen sich die treuen Rasensport-Fans an den kommenden fünf Spieltagen über vier Heimspiele freuen, doch die Belastung in den nächsten Wochen wird enorm, denn zusammen mit Eutin 08 und dem TSV Nordmark Satrup haben die Schwalestädter erst 19 Punktspiele ausgetragen – die wenigsten aller Oberligisten. Doch die Vielzahl von Spielen ist für Cornelius kein Anlass zum Klagen. „Die Belastung haben ja nicht nur wir, sondern auch noch die anderen Mannschaften. Und dass wir jetzt so viele Heimspiele haben, hat weniger Einfluss auf uns als Mannschaft. Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen, egal ob heim oder auswärts.“

Personelle Situation

Personell muss Rasensport gegen die KTS wohl auf einige Akteure verzichten. Am Wochenende wird wahrscheinlich Radovan Karaman ausfallen. Auch Manuel Carvalho und Rafael Krause können aktuell nur bedingt trainieren.