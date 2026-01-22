VfR Neumünster verpflichtet mit Manuel Carvalho eine Tormaschine

Cheftrainer Danny Cornelius freut sich, dass er noch mehr Power für seine Offensive bekommt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfR Neumünster bringt qualitative Breite in seinen Angriff! Der Oberligist verpflichtete im Winter-Transferfenster Manuel Carvalho. Der Mittelstürmer spielte zuletzt für den SV Schackendorf und ist ab sofort spielberechtigt.

Der 22-jährige Stürmer war seit eineinhalb Jahren beim Segeberger Kreisligisten auf Torejagd. Und kam auf eine sagenhafte Quote: In 44 Ligaspielen gelangen dem 1, 92 Meter großen Carvalho 72 Treffer. In der Spielzeit 2024/25 schoss der Mittelstürmer mit 46 von insgesamt 106 Toren des SV Schackendorf sein Team aus der Kreisliga Süd in die Verbandsliga Süd. In der aktuellen Saison stehen 25 Tore auf dem Konto von Carvalho für den Tabellensechsten.