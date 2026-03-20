VfR Neumünster verlängert mit Sven Freitag

Der VfR Neumünster hat den Vertrag mit Sven Freitag vorzeitig verlängert. Der 23-Jährige wird somit auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen.
Freitag war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des VfB Lübeck nach Neumünster gewechselt und konnte sich rasch im Team etablieren. In bislang neun Ligaspielen deutete der Offensivspieler bereits sein Potenzial an und sammelte erste Einsatzminuten im Wettbewerb.
Sein sportlicher Aufwärtstrend wurde jedoch durch gesundheitliche Probleme gebremst. Diese führten im Dezember zu einer geplanten Operation. Seitdem arbeitet Freitag an seinem Comeback und befindet sich derzeit im Rehabilitationsprozess.
Sportdirektor Lars Neca betonte bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung das Vertrauen in den Spieler. Man sei von Freitags Qualitäten überzeugt und sehe in der Verlängerung auch ein bewusstes Zeichen der Unterstützung für einen jungen Akteur. Die Operation solle kein Hindernis darstellen, vielmehr wolle man ihm die nötige Zeit zur vollständigen Genesung geben.
Der Verein zeigt sich optimistisch, dass Freitag nach seiner Rückkehr an seine bisherigen Leistungen anknüpfen und sein Potenzial künftig vollständig ausschöpfen kann.