VfR Neumünster verlängert mit Berk Akcicek

Berk Akcicek (VfR Neumünster) gegen Julius Alt (re.) und Devran Boztepe (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oberligist VfR Neumünster wird auch in der kommenden Spielzeit Berk Akcicek in seinem Kader finden. Der 23-Jährige hat seine Zusage gegeben und bleibt den Lila-Weißen erhalten.

Akcicek trug bereits im Jugendbereich das Trikot des VfR, ehe er seine fußballerische Ausbildung bei Holstein Kiel und später beim VfB Lübeck fortsetzte. Vor drei Jahren stand der 1,72 m große Spieler im Landesliga-Kader der Veilchen und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich. Im Sommer 2023 gab es den nächsten Schritt mit einem Wechsel zum SV Todesfelde.

Vor einem Jahr folgte die Rückkehr in die Heimat. In der laufenden Oberliga-Saison gehörte der Mittelfeldspieler in einem Großteil der Partien zum Aufgebot und brachte dabei seine Dynamik sowie seine technische Qualität ein.