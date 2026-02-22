VfR Neumünster verlängert mit Berk Akcicek

Der Oberligist VfR Neumünster wird auch in der kommenden Spielzeit Berk Akcicek in seinem Kader finden. Der 23-Jährige hat seine Zusage gegeben und bleibt den Lila-Weißen erhalten.
Akcicek trug bereits im Jugendbereich das Trikot des VfR, ehe er seine fußballerische Ausbildung bei Holstein Kiel und später beim VfB Lübeck fortsetzte. Vor drei Jahren stand der 1,72 m große Spieler im Landesliga-Kader der Veilchen und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich. Im Sommer 2023 gab es den nächsten Schritt mit einem Wechsel zum SV Todesfelde.
Vor einem Jahr folgte die Rückkehr in die Heimat. In der laufenden Oberliga-Saison gehörte der Mittelfeldspieler in einem Großteil der Partien zum Aufgebot und brachte dabei seine Dynamik sowie seine technische Qualität ein.
Sportdirektor Lars Neca ordnet die Vertragsverlängerung ein: „Mit Berk haben wir einen klasse Spieler aus der Neumünsteraner Region bei uns in der Mannschaft. Er ist schon seit seiner Jugend ein Lila-Weißer, hat sich dann bei starken Vereinen in der Region weiterentwickelt und fand dann den Weg zurück nach Hause, um mit dem VfR die nächsten Schritte zu gehen Wir freuen uns sehr, dass er bleibt und unser Mittelfeld auch in der kommenden Saison verstärken wird.“ Neca ergänzte weiter: „Wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt und unser Mittelfeld verstärkt!“